Назван основной способ достичь долголетия

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета выяснили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти.
В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Global Health, авторы проследили за состоянием жителей 168 стран мира, которые придерживались рекомендаций ВОЗ по физической активности. В среднем они около 150 минут в неделю уделяли аэробным упражнениям – тренировкам средней интенсивности, при которой мышцы черпают энергию из кислорода.
При такой нагрузке пульс варьируется в пределах 120-150 ударов в минуту, однако показатели могут разниться в зависимости от тренированности человека и состояния здоровья.
Анализ данных показал, что тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов, что соответствует примерно четырем миллионам спасенных жизней ежегодно. При этом эффект оказался максимальным в странах с низким уровнем дохода.
По оценкам ученых, из-за последствий гиподинамии в мире ежегодно умирают более трех миллионов человек.