Назван основной способ достичь долголетия

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ученые из Ученые из Кембриджа Эдинбургского университета выяснили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти.

В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Global Health , авторы проследили за состоянием жителей 168 стран мира, которые придерживались рекомендаций ВОЗ по физической активности. В среднем они около 150 минут в неделю уделяли аэробным упражнениям – тренировкам средней интенсивности, при которой мышцы черпают энергию из кислорода.

При такой нагрузке пульс варьируется в пределах 120-150 ударов в минуту, однако показатели могут разниться в зависимости от тренированности человека и состояния здоровья.

Анализ данных показал, что тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов, что соответствует примерно четырем миллионам спасенных жизней ежегодно. При этом эффект оказался максимальным в странах с низким уровнем дохода.