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Назван основной способ достичь долголетия
Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета выяснили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:17
долголетие
здоровье
открытия - риа наука
воз
кембриджский университет
эдинбургский университет
наука
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
долголетие, здоровье, открытия - риа наука, воз, кембриджский университет, эдинбургский университет, наука

Назван основной способ достичь долголетия

17:17 18.06.2020
7188
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФитнес-инструктор
Фитнес-инструктор
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Ученые из Кембриджа и Эдинбургского университета выяснили, что физическая активность снижает риск преждевременной смерти.
В исследовании, опубликованном в журнале Lancet Global Health, авторы проследили за состоянием жителей 168 стран мира, которые придерживались рекомендаций ВОЗ по физической активности. В среднем они около 150 минут в неделю уделяли аэробным упражнениям – тренировкам средней интенсивности, при которой мышцы черпают энергию из кислорода.
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При такой нагрузке пульс варьируется в пределах 120-150 ударов в минуту, однако показатели могут разниться в зависимости от тренированности человека и состояния здоровья.
Анализ данных показал, что тренировки снижают количество преждевременных смертей на 15 процентов, что соответствует примерно четырем миллионам спасенных жизней ежегодно. При этом эффект оказался максимальным в странах с низким уровнем дохода.
По оценкам ученых, из-за последствий гиподинамии в мире ежегодно умирают более трех миллионов человек.
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долголетиеЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаВОЗКембриджский университетЭдинбургский университетНаука
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