Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие

Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче после стрельбы с четырьмя погибшими на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на улице Приорова (район Коптево): в квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех нашли огнестрельные раны. Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у злоумышленника были охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12-1" и пистолет "МР-80-13Т". Якобы лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в этом году: в апреле (на пистолет) и в марте (на карабин).

"Прокуратура города Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов.