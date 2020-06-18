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Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
Прокуратура Москвы проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:28
стрельба на севере москвы
прокуратура г. москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стрельба на севере москвы, прокуратура г. москвы, москва, происшествия

Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие

17:16 18.06.2020 (обновлено: 17:28 18.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы проверит соблюдение требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче после стрельбы с четырьмя погибшими на севере Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на улице Приорова (район Коптево): в квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех нашли огнестрельные раны. Возбуждено дело об убийстве двух и более лиц.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что у злоумышленника были охотничий гладкоствольный карабин "Сайга-12-1" и пистолет "МР-80-13Т". Якобы лицензию на оружие предполагаемый злоумышленник получил в этом году: в апреле (на пистолет) и в марте (на карабин).
"Прокуратура города Москвы поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.
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Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Северного административного округа Григорий Радионов.
"Кроме того, прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче", - подчеркнули в прокуратуре.
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Стрельба на севере МосквыПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
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