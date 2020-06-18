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Вологодская область
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План стимулирования экономики региона разработан на Вологодчине
План стимулирования экономики Вологодской области до конца 2021 года, включающий порядка 120 мероприятий по поддержке крупного и малого бизнеса и населения... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:16
вологодская область
олег кувшинников
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353
60
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60
олег кувшинников

План стимулирования экономики региона разработан на Вологодчине

17:16 18.06.2020
26
© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
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ВОЛОГДА, 18 июн – РИА Новости. План стимулирования экономики Вологодской области до конца 2021 года, включающий порядка 120 мероприятий по поддержке крупного и малого бизнеса и населения области, представил депутатам Заксобрания области губернатор региона Олег Кувшинников.
По словам главы региона, главная задача плана - сохранение экономического потенциала и активизация платежеспособного спроса. Ключевым мероприятием плана губернатор назвал расширение существующего с 2012 года регионального кооперационного проекта "Синергия роста". Он представляет собой платформу онлайн-закупок, где промышленные гиганты области закупают товары и услуги у местного малого и среднего бизнеса. В прошлом году сумма таких закупок превысила 19 миллиардов рублей.
В этом году на этой платформе будут размещать также государственные и муниципальные закупки.
"Кроме того, мы намерены договориться с руководством Северстали и ФосАгро, чтобы они размещали в этой системе и заказы предприятий из других регионов, входящих в их холдинги. Эти решения не только обеспечат заказы малому и среднему бизнесу региона, но и позволят повысить конкурентоспособность вологодских предприятий", - сказал Кувшинников.
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Отдельный раздел плана посвящен поддержке предприятий отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Они получат послабления по уплате налогов, арендной платы, субсидирование процентных ставок по кредитам. "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства", выдающий кредиты и займы малому бизнесу, будет докапитализирован с участием федерального софинансирования. В результате общая сумма фонда за счет всех источников в 2020 году составит более 300 миллионов рублей.
Для безработных вологжан организованы общественные и временные работы, обучение новым профессиям. Кроме того, будет продолжено строительство всех социальных и инфраструктурных объектов, запланированных на 2020 год, а это детские сады и школы, ФАПы, спортивные сооружения и дороги. "Мы продолжим благоустраивать территории, переселять граждан из аварийного жилья. Работать по обеспечению населения качественной питьевой водой. Мы продолжим приводить в порядок дома культуры в сельских поселениях", - пообещал глава региона.
"Когда экономическая ситуация изменится, от задач стабилизации экономики мы вновь перейдем к задачам развития. Пока же 2020 год мы для себя определяем как год социальной ответственности власти", - сказал Кувшинников.
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Вологодская областьОлег Кувшинников
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