План стимулирования экономики региона разработан на Вологодчине

ВОЛОГДА, 18 июн – РИА Новости. План стимулирования экономики Вологодской области до конца 2021 года, включающий порядка 120 мероприятий по поддержке крупного и малого бизнеса и населения области, представил депутатам Заксобрания области губернатор региона . План стимулирования экономики Вологодской области до конца 2021 года, включающий порядка 120 мероприятий по поддержке крупного и малого бизнеса и населения области, представил депутатам Заксобрания области губернатор региона Олег Кувшинников

По словам главы региона, главная задача плана - сохранение экономического потенциала и активизация платежеспособного спроса. Ключевым мероприятием плана губернатор назвал расширение существующего с 2012 года регионального кооперационного проекта "Синергия роста". Он представляет собой платформу онлайн-закупок, где промышленные гиганты области закупают товары и услуги у местного малого и среднего бизнеса. В прошлом году сумма таких закупок превысила 19 миллиардов рублей.

В этом году на этой платформе будут размещать также государственные и муниципальные закупки.

"Кроме того, мы намерены договориться с руководством Северстали и ФосАгро, чтобы они размещали в этой системе и заказы предприятий из других регионов, входящих в их холдинги. Эти решения не только обеспечат заказы малому и среднему бизнесу региона, но и позволят повысить конкурентоспособность вологодских предприятий", - сказал Кувшинников.

Отдельный раздел плана посвящен поддержке предприятий отраслей, наиболее пострадавших от пандемии. Они получат послабления по уплате налогов, арендной платы, субсидирование процентных ставок по кредитам. "Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства", выдающий кредиты и займы малому бизнесу, будет докапитализирован с участием федерального софинансирования. В результате общая сумма фонда за счет всех источников в 2020 году составит более 300 миллионов рублей.

Для безработных вологжан организованы общественные и временные работы, обучение новым профессиям. Кроме того, будет продолжено строительство всех социальных и инфраструктурных объектов, запланированных на 2020 год, а это детские сады и школы, ФАПы, спортивные сооружения и дороги. "Мы продолжим благоустраивать территории, переселять граждан из аварийного жилья. Работать по обеспечению населения качественной питьевой водой. Мы продолжим приводить в порядок дома культуры в сельских поселениях", - пообещал глава региона.