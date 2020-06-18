https://ria.ru/20200618/1573140529.html
Глава Севастополя поручил помочь ЛДПР и ЕР из-за подтопления их офисов
Временно исполняющий обязанности Севастополя Михаил Развожаев поручил оказать помощь в ликвидации подтоплений региональных офисов партий ЛДПР и "Единая Россия"... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:15
2020-06-18T17:15
севастополь
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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севастополь, общество
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости.
Временно исполняющий обязанности Севастополя Михаил Развожаев
поручил оказать помощь в ликвидации подтоплений региональных офисов партий ЛДПР и "Единая Россия
" в городе из-за ливня.
Мощный ливень прошел в Севастополе в четверг днем, многие улицы оказались затопленными. По словам вице-губернатора Владимира Базарова, водой затопило офисы партий ЛДПР и "Единая Россия" на главной улице города - Большая Морская.
"Ну, эти испытания, думаю, выдержат с честью партийцы. Окажите помощь, начните с ЛДПР
", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства региона.
Он добавил, что после прошедших ливней необходимо оценить, какие дополнительные меры необходимо предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись. Он также поручил оценить состояние многочисленных подпорных стен в городе.
"Кроме шуток – если после ремонта (улицы Большая Морская, - ред) что-то непродуманно, надо взять на заметку, какие сделать мероприятия, чтобы все было нормально", - сказал Развожаев.
Реконструкция главной исторической улицы Севастополя Большой Морской началась в октябре 2019 года. Проведены замена всех инженерных сетей, обустройство ливневой канализации, устроены зоны отдыха, новое озеленение, укладка дорожного полотна, тротуарное мощение. Работы были завершены к майским праздникам 2020 года. Средства на реконструкцию выделило правительство Москвы
.