Глава Севастополя поручил помочь ЛДПР и ЕР из-за подтопления их офисов

Мощный ливень прошел в Севастополе в четверг днем, многие улицы оказались затопленными. По словам вице-губернатора Владимира Базарова, водой затопило офисы партий ЛДПР и "Единая Россия" на главной улице города - Большая Морская.

"Ну, эти испытания, думаю, выдержат с честью партийцы. Окажите помощь, начните с ЛДПР ", - сказал Развожаев в ходе заседания правительства региона.

Он добавил, что после прошедших ливней необходимо оценить, какие дополнительные меры необходимо предпринять, чтобы подобные ситуации не повторялись. Он также поручил оценить состояние многочисленных подпорных стен в городе.

"Кроме шуток – если после ремонта (улицы Большая Морская, - ред) что-то непродуманно, надо взять на заметку, какие сделать мероприятия, чтобы все было нормально", - сказал Развожаев.