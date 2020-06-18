Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573140518.html
Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений
Офицеры полиции Атланты не отвечали на вызовы в трех из шести зон полицейского департамента через несколько часов после того, как экс-полицейскому Гарретту... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:20
атланта
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572211599_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_353695b3c6539e9ebb911b7aefbd67c2.jpg
https://ria.ru/20200616/1572974919.html
https://ria.ru/20200615/1572967163.html
2
атланта
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572211599_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_353695b3c6539e9ebb911b7aefbd67c2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572211599_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d0ae8fec5779a59d23bc1fa3e3b5f707.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572211599_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_8c1f5e2d0bd36ad88444fabe64b3777c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атланта, сша, в мире

Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений

17:20 18.06.2020
1880
© REUTERS / Dustin ChambersПротивостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста
© REUTERS / Dustin Chambers
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Офицеры полиции Атланты не отвечали на вызовы в трех из шести зон полицейского департамента через несколько часов после того, как экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявили обвинения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в департаменте полиции Атланты.
Согласно телеканалу, "необычно много" офицеров, работавших в ночную смену, заявили, что больны.
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста против гибели афроамериканца от рук полиции, Атланта
16 июня, 01:47
В Атланте объявили о реформе полиции после гибели афроамериканца Брукса
В свою очередь, департамент полиции опроверг эту информацию.
"Высказанные ранее предположения о том, что несколько офицеров из каждой зоны ушли с работы, были неверными... У нас достаточно ресурсов, чтобы проводить операции и реагировать на инциденты", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.
Здание Верховного суда в Вашингтоне
15 июня, 19:10
В США отказались рассматривать ряд исков о злоупотреблениях полиции
2770002
Обсудить 2
АтлантаСШАВ мире
Рекомендуем
Подъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Источник назвал возраст убитых при стрельбе на севере Москвы
Здание Верховного суда в Вашингтоне
Суд запретил Трампу снять защиту от депортации 800 тысяч мигрантов
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Врачи в США
В двух штатах США выявили рекордное число новых случаев коронавируса
Фитнес-инструктор
Назван основной способ достичь долголетия
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ оценили снятие ограничений доступа к Telegram
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Названы продукты, способствующие качественному загару
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
Флаги с символикой Евросоюза
Эксперт назвал ловушки "зеленого курса" для экономики Евросоюза
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
"Нафтогаз" захотел добывать нефть и газ рядом с Крымом
Пентагон
Ответ России на оборонную стратегию США будет негативным, заявил эксперт
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию
Директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев
Посол ответил на угрозы Германии из-за убийства в Берлине
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
УПЦ прокомментировала возбуждение дела против Порошенко за создание ПЦУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
Лента новостейМолния