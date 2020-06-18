Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений

В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.