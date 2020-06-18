Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Офицеры полиции Атланты не отвечали на вызовы в трех из шести зон полицейского департамента через несколько часов после того, как экс-полицейскому Гарретту Рольфу, подозреваемому в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса, предъявили обвинения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на несколько источников в департаменте полиции Атланты.
Согласно телеканалу, "необычно много" офицеров, работавших в ночную смену, заявили, что больны.
В свою очередь, департамент полиции опроверг эту информацию.
"Высказанные ранее предположения о том, что несколько офицеров из каждой зоны ушли с работы, были неверными... У нас достаточно ресурсов, чтобы проводить операции и реагировать на инциденты", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Earlier suggestions that multiple officers from each zone had walked off the job were inaccurate. The department is experiencing a higher than usual number of call outs with the incoming shift. We have enough resources to maintain operations & remain able to respond to incidents.— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) June 18, 2020
В Атланте начались протесты из-за гибели в пятницу афроамериканца Рэйшарда Брукса при задержании полицией. Брукс, который в нетрезвом виде спал на парковке ресторана фастфуда, был задержан полицией, но стал сопротивляться, вырвал у полицейского электрошокер и пытался убежать. Полицейский Гарретт Рольф открыл огонь. Брукс умер в больнице. Прокуратура обвиняет Рольфа, которого ранее уволили из полиции, по 11 статьям, включая обвинение в убийстве.