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Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Московская филармония проведет III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра с 18 по 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:15
культура
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московская государственная филармония
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/149748/09/1497480964_0:334:3627:2374_1400x0_80_0_0_5b37687d61c06f2b6431c1a337e8ee73.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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музыка, новости культуры, московская государственная филармония

Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра

17:15 18.06.2020
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CC BY-SA 3.0 / Алексей Васин / Академический симфонический оркестр Московской филармонии
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
CC BY-SA 3.0 / Алексей Васин /
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Московская филармония проведет III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра с 18 по 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
"В рамках национального проекта "Культура" Московская филармония проводит III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, который дает талантливым молодым музыкантам в возрасте от 22 по 28 лет уникальную возможность продвижения и может служить лифтом в профессиональной карьере", – говорится в сообщении.
Конкурс пройдет в Москве на базе концертного комплекса "Фимлармония-2" по 14 оркестровым специальностям: струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты и арфа. Победителям в каждой специальности будут присуждены денежные премии. По решению жюри участникам конкурса может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфонического оркестре – Симфонической академии.
К участию в конкурсе допускаются исполнители, имеющие высшее профессиональное музыкальное образование, а также студенты музыкальных вузов. Конкурс состоит из заочного отборочного тура (отбор по видеозаписям) и двух очных туров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля включительно. Списки конкурсантов, отобранных для участия в очных турах, будут опубликованы не позднее 5 августа.
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