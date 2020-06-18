https://ria.ru/20200618/1573140434.html
Московская филармония объявила конкурс артистов симфонического оркестра
Московская филармония проведет III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра с 18 по 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:15
2020-06-18T17:15
культура
музыка
новости культуры
московская государственная филармония
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, московская государственная филармония
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Московская филармония проведет III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра с 18 по 23 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе филармонии.
"В рамках национального проекта "Культура" Московская филармония проводит III Всероссийский конкурс артистов симфонического оркестра, который дает талантливым молодым музыкантам в возрасте от 22 по 28 лет уникальную возможность продвижения и может служить лифтом в профессиональной карьере", – говорится в сообщении.
Конкурс пройдет в Москве на базе концертного комплекса "Фимлармония-2" по 14 оркестровым специальностям: струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные инструменты и арфа. Победителям в каждой специальности будут присуждены денежные премии. По решению жюри участникам конкурса может быть предложена работа (стажировка) в Российском национальном молодежном симфонического оркестре – Симфонической академии.
К участию в конкурсе допускаются исполнители, имеющие высшее профессиональное музыкальное образование, а также студенты музыкальных вузов. Конкурс состоит из заочного отборочного тура (отбор по видеозаписям) и двух очных туров. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 июля включительно. Списки конкурсантов, отобранных для участия в очных турах, будут опубликованы не позднее 5 августа.