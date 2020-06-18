Собянин отметил важность голосования по поправкам

По его словам, "это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения".

"Это голосование, которое повлечет юридически значимые последствия. Это будет закреплено в нашем главном законе и преодолеть его можно будет только снова вернувшись к изменению конституции, что будет чрезвычайно сложно. То есть это действительно дает гарантию нашей территориальной целостности", - добавил Собянин.