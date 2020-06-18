Собянин отметил важность голосования по поправкам

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поправка в конституцию поставит точку в дискуссии о Курилах и Крыме, в отличие от референдума за сохранение СССР, нынешнее голосование повлечет юридически значимые последствия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В свое время был референдум за сохранение Советского Союза и большинство и россиян, и украинцев, и белорусов, и казахов проголосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз, но дальше этого голосования это никуда не пошло. Оно не вошло ни в конституцию нашей страны, то есть это просто осталось на бумаге, хотя люди проголосовали. Сегодня мы голосуем как раз за такие положения важнейшие, как суверенитет нашей страны, территориальная целостность, которая поставит точку над дискуссией по поводу Курил, по поводу Севастополя, по поводу Крыма", - сказал Собянин в эфире "России 24".
По его словам, "это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения".
"Это голосование, которое повлечет юридически значимые последствия. Это будет закреплено в нашем главном законе и преодолеть его можно будет только снова вернувшись к изменению конституции, что будет чрезвычайно сложно. То есть это действительно дает гарантию нашей территориальной целостности", - добавил Собянин.