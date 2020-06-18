Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573140357.html
Собянин отметил важность голосования по поправкам
Поправка в конституцию поставит точку в дискуссии о Курилах и Крыме, в отличие от референдума за сохранение СССР, нынешнее голосование повлечет юридически... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:14
голосование по поправкам в конституцию
сергей собянин
москва
севастополь
ссср
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1400x0_80_0_0_6bd36a5c71f2d08fa42d567a75a81a6a.jpg
https://ria.ru/20200618/1573137884.html
москва
севастополь
ссср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2990:1681_1400x0_80_0_0_6bd36a5c71f2d08fa42d567a75a81a6a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_23b3cb56cf556d442d6bc497f6a4339a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115838_244:0:2292:2048_1400x0_80_0_0_44b01fce15aec57261a6eab041329d99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей собянин, москва, севастополь, ссср, в мире

Собянин отметил важность голосования по поправкам

17:14 18.06.2020
132
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Поправка в конституцию поставит точку в дискуссии о Курилах и Крыме, в отличие от референдума за сохранение СССР, нынешнее голосование повлечет юридически значимые последствия, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"В свое время был референдум за сохранение Советского Союза и большинство и россиян, и украинцев, и белорусов, и казахов проголосовали за то, чтобы сохранить Советский Союз, но дальше этого голосования это никуда не пошло. Оно не вошло ни в конституцию нашей страны, то есть это просто осталось на бумаге, хотя люди проголосовали. Сегодня мы голосуем как раз за такие положения важнейшие, как суверенитет нашей страны, территориальная целостность, которая поставит точку над дискуссией по поводу Курил, по поводу Севастополя, по поводу Крыма", - сказал Собянин в эфире "России 24".
По его словам, "это не просто будет какой-то абстрактный референдум или опрос населения".
"Это голосование, которое повлечет юридически значимые последствия. Это будет закреплено в нашем главном законе и преодолеть его можно будет только снова вернувшись к изменению конституции, что будет чрезвычайно сложно. То есть это действительно дает гарантию нашей территориальной целостности", - добавил Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
11300121
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюСергей СобянинМоскваСевастопольСССРВ мире
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин прокомментировал поправки к Конституции
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Михаил Развожаев
Глава Севастополя поручил помочь ЛДПР и ЕР из-за подтопления их офисов
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
У Винницкого митрополита "новой церкви" Украины выявили коронавирус
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ оценили снятие ограничений доступа к Telegram
МКС
Российские космонавты на МКС примут участие в голосовании по Конституции
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона
Названы продукты, способствующие качественному загару
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где неизвестный мужчина открыл стрельбу
Прокуратура выяснит, как устроивший стрельбу в Москве получил оружие
Фитнес-инструктор
Назван основной способ достичь долголетия
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции
Автомобили скорой помощи у дома на улице Приорова в Москве, где произошла стрельба. Кадр видео
Источник: устроивший стрельбу в Москве имел зарегистрированное оружие
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Эксперт оценил стоимость освобождения от НДФЛ россиян с низким доходом
Противостояние полиции и демонстрантов во время акции протеста
Полицейские Атланты не отвечали на вызовы после предъявления обвинений
Флаги с символикой Евросоюза
Эксперт назвал ловушки "зеленого курса" для экономики Евросоюза
Председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико
В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:50В Приморье попали на видео тигрица с детенышами у озера
07:49В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 182 пациента с коронавирусом
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
Лента новостейМолния