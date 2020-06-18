Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков

Изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции РФ, посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.