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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573140296.html
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Речи о том, что действующий президент будет переназначен автоматически, не идет, поправки в конституцию принимаются для политической стабильности, сообщил мэр... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:15
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
москва
политика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, сергей собянин, москва, политика

Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков

17:15 18.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Речи о том, что действующий президент будет переназначен автоматически, не идет, поправки в конституцию принимаются для политической стабильности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Есть и поправка, которая вызывает постоянную дискуссию, - по поводу снятия ограничения сроков для избрания одного лица президентом... Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем. Если он будет баллотироваться, это не факт, его решение... Для того, чтобы наша система была стабильной политически, страна управляемой, особенно в такие периоды, которые мы переживаем, на мой взгляд, это очень важно", - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции РФ, посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Голосование по поправкам состоится 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСергей СобянинМоскваПолитика
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"Перемен! - требуют наши сердца. Перемен! - требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах, И в пульсации вен: "Перемен! Мы ждем перемен!""
18 июня, 17:19
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