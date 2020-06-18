В Белоруссии задержали претендента на пост президента Бабарико

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Претендента на пост президента Претендента на пост президента Белоруссии , бывшего главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико задержали из-за попытки повлиять на свидетелей и скрыть улики, заявил председатель Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель.

"Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов", — сказал он. Отрывок из его выступления показал телеканал "Беларусь 1"

По словам Тертеля, удалось установить отмывочные схемы, по которым в подконтрольные иностранные банки выводились большие суммы валюты. Одной из таких структур был латвийский банк ABLV.

"По данным от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов", — пояснил глава ГКГ.

Тертель отметил, что, в частности, правоохранители расследуют махинацию с векселями на более чем 60 миллионов долларов, в результате которой на зарубежные счета выведены крупные суммы валюты. Кроме того, добавил глава ГКГ, руководители банка получили взятки за предоставление кредитов предпринимателям и "лицам с так называемой плохой кредитной историей".

"Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем с фактически принуждением граждан к получению кредитов на свое имя с последующей передачей им денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты", — сказал он.

По данным телеканала "Беларусь 1" , всего задержаны около 20 человек. Практически все они сотрудничают со следствием и дают показания в отношении Бабарико как организатора преступной схемы.

Бабарико возглавлял Белгазпромбанк на протяжении 20 лет. На прошлой неделе Тертель заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Правоохранители возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.