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У Винницкого митрополита "новой церкви" Украины выявили коронавирус
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к неканонической Православной церкви Украины, заразился коронавирусом, сообщила в четверг РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:08
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, киев, украина, в мире

У Винницкого митрополита "новой церкви" Украины выявили коронавирус

17:08 18.06.2020
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CC BY 3.0 / Vodnik / Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
CC BY 3.0 / Vodnik /
КИЕВ, 18 июн – РИА Новости. Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), который принадлежит к неканонической Православной церкви Украины, заразился коронавирусом, сообщила в четверг пресс-служба епархии.
"Винницко-Барская епархия Православной церкви Украины сообщает, что во время планового лечения хронической болезни был обнаружен положительный результат на COVID-19 у митрополита Винницкого и Барского Симеона. Сейчас владыка проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей в больнице", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все, кто контактировали с митрополитом, сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма провели дезинфекцию.
Митрополит Симеон - один из двух архиереев канонической Украинской православной церкви, которые в 2018 году пришли на объединительный собор православных церквей Украины.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллиона случаев заражения, свыше 440 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 34063, умерли 966 человек, 15447 выздоровели.
В декабре 2018 года при участии светских властей в Киеве была образована так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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