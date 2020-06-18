Российские космонавты на МКС примут участие в голосовании по Конституции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оба российских космонавта, работающие на борту МКС, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что Иванишин попросил разрешения проголосовать электронно. Связь в таком случае, из-за отсутствия на российском сегменте МКС своего интернета, будет обеспечиваться через американские спутники и Центр управления в Хьюстоне.
"В голосовании будет участвовать не только Иванишин, но и Вагнер. Перед полетом они выбрали меня своим доверенным лицом", - рассказал Кононенко.
В то же время он отметил, что не знает, будут ли космонавты голосовать по старинке - через доверенное лицо, или, как рассказал журналистам Венедиктов, Иванишин сможет проголосовать онлайн.
Кононенко напомнил, что обычно в таких случаях в день голосования в Центр управления полетами приезжала выездная делегация ближайшего избирательного участка города Королев (Московская область), космонавтам зачитывались кандидаты, а потом в закрытой комнате каждый космонавт по отдельности выражал свою волю доверенному лицу по закрытому каналу связи. Доверенное лицо заполняло бланк и опускало его в переносную избирательную урну.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.