Российские космонавты на МКС примут участие в голосовании по Конституции

"В голосовании будет участвовать не только Иванишин, но и Вагнер. Перед полетом они выбрали меня своим доверенным лицом", - рассказал Кононенко.

В то же время он отметил, что не знает, будут ли космонавты голосовать по старинке - через доверенное лицо, или, как рассказал журналистам Венедиктов, Иванишин сможет проголосовать онлайн.