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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Российские космонавты на МКС примут участие в голосовании по Конституции
Оба российских космонавта, работающие на борту МКС, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:04
голосование по поправкам в конституцию
иван вагнер
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
москва
московская область (подмосковье)
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иван вагнер, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин, москва, московская область (подмосковье)

Российские космонавты на МКС примут участие в голосовании по Конституции

17:04 18.06.2020
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© Кадр из прямой трансляции Nasa TVМКС
МКС
© Кадр из прямой трансляции Nasa TV
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Оба российских космонавта, работающие на борту МКС, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости командир отряда космонавтов Олег Кононенко.
Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов рассказал журналистам, что Иванишин попросил разрешения проголосовать электронно. Связь в таком случае, из-за отсутствия на российском сегменте МКС своего интернета, будет обеспечиваться через американские спутники и Центр управления в Хьюстоне.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции
"В голосовании будет участвовать не только Иванишин, но и Вагнер. Перед полетом они выбрали меня своим доверенным лицом", - рассказал Кононенко.
В то же время он отметил, что не знает, будут ли космонавты голосовать по старинке - через доверенное лицо, или, как рассказал журналистам Венедиктов, Иванишин сможет проголосовать онлайн.
Кононенко напомнил, что обычно в таких случаях в день голосования в Центр управления полетами приезжала выездная делегация ближайшего избирательного участка города Королев (Московская область), космонавтам зачитывались кандидаты, а потом в закрытой комнате каждый космонавт по отдельности выражал свою волю доверенному лицу по закрытому каналу связи. Доверенное лицо заполняло бланк и опускало его в переносную избирательную урну.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Голосование по поправкам в КонституциюИван ВагнерМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий ИванишинМоскваМосковская область (Подмосковье)
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