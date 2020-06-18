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При пожаре в многоквартирном доме под Саратовом погибли два человека
Пожар произошел в четверг в многоквартирном жилом доме в райцентре Степное Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщило... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:03
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия

При пожаре в многоквартирном доме под Саратовом погибли два человека

17:03 18.06.2020
139
© РИА Новости / Нина ЗотинаАвтомобиль реанимации на дороге
Автомобиль реанимации на дороге
© РИА Новости / Нина Зотина
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости. Пожар произошел в четверг в многоквартирном жилом доме в райцентре Степное Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщило областное управление СК РФ.
Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Маркса около 13.30 (12.30 мск). Пожарных вызвали соседи.
"По предварительным данным, после тушения огня и ликвидации задымления огнеборцами обнаружены тела хозяйки квартиры 1973 года рождения и гостьи 1964 года рождения. Кроме того, в квартире находился мужчина 1976 года рождения, которого пожарные вынесли из жилища и передали медикам. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что очаг возгорания располагался в коридоре квартиры. "По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный электроприбор", - отмечается в сообщении.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.
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Следственный комитет России (СК РФ)Саратовская областьПроисшествия
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