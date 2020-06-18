https://ria.ru/20200618/1573139430.html
При пожаре в многоквартирном доме под Саратовом погибли два человека
Пожар произошел в четверг в многоквартирном жилом доме в райцентре Степное Саратовской области, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщило... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:03
2020-06-18T17:03
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/14/1549191439_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_35efee15a8474698917e0a8e9cc856e6.jpg
https://ria.ru/20200618/1573096905.html
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154919/14/1549191439_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_35efee15a8474698917e0a8e9cc856e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/154919/14/1549191439_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_a99957c478e3bf7cdb4c6b09f934711f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154919/14/1549191439_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_5d0c2578702430001cf9ebc87ad8e468.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, происшествия
САРАТОВ, 18 июн - РИА Новости.
Пожар произошел в четверг в многоквартирном жилом доме в райцентре Степное Саратовской области
, в результате два человека погибли, еще один пострадал, сообщило областное управление СК
РФ.
Возгорание произошло в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома на улице Маркса около 13.30 (12.30 мск). Пожарных вызвали соседи.
"По предварительным данным, после тушения огня и ликвидации задымления огнеборцами обнаружены тела хозяйки квартиры 1973 года рождения и гостьи 1964 года рождения. Кроме того, в квартире находился мужчина 1976 года рождения, которого пожарные вынесли из жилища и передали медикам. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что очаг возгорания располагался в коридоре квартиры. "По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный электроприбор", - отмечается в сообщении.
По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в СК.