При пожаре в многоквартирном доме под Саратовом погибли два человека

"По предварительным данным, после тушения огня и ликвидации задымления огнеборцами обнаружены тела хозяйки квартиры 1973 года рождения и гостьи 1964 года рождения. Кроме того, в квартире находился мужчина 1976 года рождения, которого пожарные вынесли из жилища и передали медикам. Он госпитализирован", - говорится в сообщении.