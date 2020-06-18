Эксперт оценил стоимость освобождения от НДФЛ россиян с низким доходом

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Освобождение от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода может стоить бюджету порядка 1,3 триллиона рублей, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики Освобождение от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода может стоить бюджету порядка 1,3 триллиона рублей, поделилась мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Сейчас в России плоская шкала НДФЛ в 13%. В среду журнал Forbes написал, что в правительстве РФ обсуждают возможность введения прогрессивной ставки НДФЛ. Среди возможных вариантов – повышение с 13% до 15% для состоятельных граждан, чей годовой доход превышает 2-3 миллиона рублей, и отмена этого налога для россиян с низким уровнем дохода. В пресс-службе правительства РИА Новости заявили, что такая идея в кабмине не обсуждается, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что эта мера обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений пока нет.

"Большинство, 80-85%, работающих россиян в 2019 году получали зарплату на уровне не более 850 тысяч рублей в год, а 59,2% россиян получали не более 400 тысяч рублей в год и у 10,4% денежные доходы не превышали один прожиточный минимум. Если говорить о региональной дифференциации доходов, то зарплату, превышающую шесть прожиточных минимумов, получают лишь 11,7% населения. ... И в этом случае выпадающие доходы будут огромными. Бюджет может недополучить около 1,3 триллиона рублей", - сказала она.

Говоря о повышении НДФЛ "для богатых", Лебединская отметила, что почувствовать это смогут лишь регионы, где средний уровень доходов существенно выше общероссийских. "Это такие субъекты, как Москва и Московская область, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Татарстан, ЯНАО, Сахалинская область и Чукотский автономный округ. Подобное повышение ударит в первую очередь по высококвалифицированным специалистам, по нерезидентам", - объяснила собеседница агентства.