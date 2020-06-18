Очевидец рассказал о стрельбе с четырьмя погибшими на севере Москвы

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Житель соседнего дома рассказал подробности инцидента со стрельбой на улице Приорова в Москве, в результате которого погибли четыре человека.

По словам собеседника, он возвращался из магазина, когда увидел сотрудников полиции у дома, где произошла стрельба. К этому моменту подъехала также скорая помощь.

Молодой человек рассказал, что прозвучали два-три выстрела.

"После выстрелов кричала женщина, и там двое детей с ней были", — рассказал он Ruptly.

Очевидец добавил, что стрелок не открывал дверь в квартиру, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее взломать.

"Взломали дверь, и один крикнул: "Вижу труп!" — сказал собеседник.