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Очевидец рассказал о стрельбе с четырьмя погибшими на севере Москвы
Житель соседнего дома рассказал подробности инцидента со стрельбой на улице Приорова в Москве, в результате которого погибли четыре человека. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:41
стрельба на севере москвы
москва
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"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев. "Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
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стрельба на севере москвы, москва, происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе с четырьмя погибшими на севере Москвы

16:58 18.06.2020 (обновлено: 17:41 18.06.2020)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Житель соседнего дома рассказал подробности инцидента со стрельбой на улице Приорова в Москве, в результате которого погибли четыре человека.
По словам собеседника, он возвращался из магазина, когда увидел сотрудников полиции у дома, где произошла стрельба. К этому моменту подъехала также скорая помощь.
Молодой человек рассказал, что прозвучали два-три выстрела.
"После выстрелов кричала женщина, и там двое детей с ней были", — рассказал он Ruptly.
Очевидец добавил, что стрелок не открывал дверь в квартиру, и сотрудникам правоохранительных органов пришлось ее взломать.
"Взломали дверь, и один крикнул: "Вижу труп!" — сказал собеседник.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире в доме №38 на улице Приорова. Позднее СК сообщил о гибели в результате инцидента троих взрослых и ребенка.
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