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Рабочая группа Минздрава изучит новую информацию о гидроксихлорохине
Рабочая группа Минздрава по разработке временных рекомендаций по лечению COVID-19 рассматривает новую информацию о гидроксихлорохине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Рабочая группа Минздрава изучит новую информацию о гидроксихлорохине

16:57 18.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Рабочая группа Минздрава по разработке временных рекомендаций по лечению COVID-19 рассматривает новую информацию о гидроксихлорохине, сообщила пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19.
"В настоящее время указанная информация о гидроксихлорохине поступила в рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.
Пересмотр методических рекомендаций осуществляется в оперативном порядке при появлении новых научных данных или результатов клинических исследований, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
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