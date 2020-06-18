Рабочая группа Минздрава изучит новую информацию о гидроксихлорохине

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения приняла решение снять гидроксихлорохин с испытаний лекарств для борьбы с COVID-19.

"В настоящее время указанная информация о гидроксихлорохине поступила в рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 и находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.