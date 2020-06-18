https://ria.ru/20200618/1573139168.html
Рабочая группа Минздрава изучит новую информацию о гидроксихлорохине
Рабочая группа Минздрава по разработке временных рекомендаций по лечению COVID-19 рассматривает новую информацию о гидроксихлорохине, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:57
2020-06-18T16:57
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здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200528/1572122132.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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