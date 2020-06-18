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Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову набор сербских вин и табакерку. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:42
россия
ивица дачич
александр вучич
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
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россия, ивица дачич, александр вучич, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, в мире

Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку

16:55 18.06.2020 (обновлено: 18:42 18.06.2020)
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© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
© РИА Новости / POOL
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову набор сербских вин и табакерку.
Лавров в четверг находится с визитом в Сербии, где провел встречи с президентом, главой МИД Ивицей Дачичем и патриархом Иринеем.
"Сербские вина и табакерка для дорогого друга", - написал Вучич в своем Instagram и приложил фото вручения подарка.
Ранее в четверг Лавров подарил своему сербскому коллеге Ивице Дачичу микрофон с подписанным именем, а Дачич российскому министру - гитару сербского производства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 14:34
Лавров оценил отношения между Россией и Сербией
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РоссияИвица ДачичАлександр ВучичСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СербияВ мире
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