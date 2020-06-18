https://ria.ru/20200618/1573138896.html
Вучич подарил Лаврову местные вина и табакерку
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову набор сербских вин и табакерку. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:55
2020-06-18T18:42
россия
ивица дачич
александр вучич
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сербия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ивица дачич, александр вучич, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сербия, в мире