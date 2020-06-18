Глава Ивановской области призвал выяснить причину обрушения перехода

По информации облправительства, в момент происшествия внутри находились двое рабочих, которые занимались демонтажом конструкций. В результате обрушения один из них погиб. Второй рабочий, 1973 года рождения, со множественными ушибами был доставлен в Тейковскую центральную райбольницу, где ему была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.