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Глава Ивановской области призвал выяснить причину обрушения перехода
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил выяснить причины обрушения перехода на хлопчатобумажном комбинате в Тейково, найти виновных и... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
станислав воскресенский
ивановская область
происшествия
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), станислав воскресенский, ивановская область, происшествия

Глава Ивановской области призвал выяснить причину обрушения перехода

16:54 18.06.2020
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© Фото : МЧС РоссииОбрушение в Тейково в Ивановской области
Обрушение в Тейково в Ивановской области
© Фото : МЧС России
Обрушение в Тейково в Ивановской области
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил выяснить причины обрушения перехода на хлопчатобумажном комбинате в Тейково, найти виновных и привлечь их к ответственности, сообщило правительство региона.
Обрушение реконструируемого металлического перехода между производственными корпусами предприятия "Экотекс" произошло в четверг днем. Площадь обрушения составила 40 квадратных метров. Пострадал один рабочий, затем спасатели достали из-под завалов тело погибшего.
На место чрезвычайного происшествия выехал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Надо разобраться, в чем причина. Поручаю создать специальную комиссию, куда включить представителей МЧС, представителей нашего строительного комплекса. Что был за подрядчик, насколько соблюдал процедуры безопасности - надо во всём разобраться. Сейчас выводы делать преждевременно. Погиб человек, и мы обязаны разобраться до конца, что произошло. Виновные будут наказаны", - подчеркнул глава региона.
Уголовное дело. Архив
Вчера, 13:12
Дело возбуждено по факту обрушения перехода на комбинате под Иваново
По информации облправительства, в момент происшествия внутри находились двое рабочих, которые занимались демонтажом конструкций. В результате обрушения один из них погиб. Второй рабочий, 1973 года рождения, со множественными ушибами был доставлен в Тейковскую центральную райбольницу, где ему была оказана медицинская помощь. От дальнейшей госпитализации мужчина отказался.
По факту обрушения перехода следствие возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека", предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Станислав ВоскресенскийИвановская областьПроисшествия
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