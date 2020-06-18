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Очевидцы рассказали подробности стрельбы на севере Москвы
Очевидцы стрельбы в квартире на севере Москвы рассказали РИА Новости, что слышали минимум шесть выстрелов. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T19:47
стрельба на севере москвы
москва
в мире
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
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Очевидцы о стрельбе на севере Москвы
Соседи рассказали о том, что происходило на севере Москвы, где мужчины открыл стрельбу в квартире.
2020-06-18T16:53
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"После выстрелов кричала женщина": на севере Москвы погибли 4 человека
В московской квартире, откуда ранее слышались выстрелы, нашли тела четырех человек, среди них один ребенок. Стрелявший, предположительно, покончил с собой. Трагедия произошла днем 18 июня в доме 38 по улице Приорова. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что стрельбу, предположительно, устроил 21-летний Севастьян Путинцев. "Погибли Светлана Тивченко 1968 года рождения, Елизавета Хлюпина 1997 года рождения и Матвей Макаганчук 2016 года рождения", — уточнил собеседник агентства.
2020-06-18T16:53
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РИА Новости
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видео, стрельба на севере москвы, москва, в мире
Очевидцы рассказали подробности стрельбы на севере Москвы
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Очевидцы стрельбы в квартире на севере Москвы рассказали РИА Новости, что слышали минимум шесть выстрелов.
2020-06-18T16:53
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Очевидцы рассказали подробности стрельбы на севере Москвы

16:53 18.06.2020 (обновлено: 19:47 18.06.2020)
2030
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Очевидцы стрельбы в квартире на севере Москвы рассказали РИА Новости, что слышали минимум шесть выстрелов.
Трагедия произошла на улице Приорова (район Коптево): в квартире нашли тела двух женщин, мужчины и маленького ребенка. У всех нашли огнестрельные раны.
"Шесть-семь выстрелов было… Там четыре трупа, он убил троих и себя", - сказал РИА Новости один из очевидцев и подтвердил другой.
По их словам, тела погибших до сих пор находятся в квартире. Там сейчас работают криминалисты.
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Стрельба на севере МосквыМоскваВ мире
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