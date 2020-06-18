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Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве в четверг
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:52
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва

Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве в четверг

16:52 18.06.2020
249
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в ближайшие часы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час и до 21:00 18 июня 2020 года местами в г. Москве ожидается гроза с дождём, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Столичные спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, жителям и гостям столицы рекомендуется, находясь на улице, укрыться в помещениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вчера, 06:59
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ПогодаФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Москва
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