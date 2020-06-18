Спасатели предупредили о грозе с дождем в Москве в четверг

Столичные спасатели призывают водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию. Кроме того, жителям и гостям столицы рекомендуется, находясь на улице, укрыться в помещениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями.