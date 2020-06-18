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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200618/1573138070.html
Генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила приглашение на парад Победы, но приехать не сможет, сообщили РИА Новости в пресс службе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:30
парад победы
75 лет великой победы
мария пейчинович-бурич
совет европы
владимир путин
европа
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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парад победы, мария пейчинович-бурич, совет европы, владимир путин, европа, общество

Генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву

16:48 18.06.2020 (обновлено: 17:30 18.06.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила приглашение на парад Победы, но приехать не сможет, сообщили РИА Новости в пресс службе Совета.
"Генеральный секретарь получила приглашение принять участие в параде, запланированном на 9 мая, который впоследствии был отложен", - рассказал сотрудник пресс-службы.
Военный парад, посвященный 65-летию Победы в ВОВ
17 июня, 07:15
Военные из 12 стран готовятся к Параду Победы в Москве
По его словам, "она не будет принимать участие в мероприятии 24 июня".
Президент России Владимир Путин ранее принял решение отложить проведение парада в честь 75-летия Победы из-за сложной эпидемиологической ситуации. В городах России 9 мая состоялись авиапарады и праздничные салюты. В конце мая президент объявил, что парад Победы пройдет 24 июня.
Военнослужащие на военном параде на Красной площади
17 июня, 05:0875 лет Великой Победы
На сайте Минобороны открыли раздел о парадах Победы
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыМария Пейчинович-БуричСовет ЕвропыВладимир ПутинЕвропаОбщество
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