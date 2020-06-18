Генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву

"Генеральный секретарь получила приглашение принять участие в параде, запланированном на 9 мая, который впоследствии был отложен", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Военные из 12 стран готовятся к Параду Победы в Москве

Военные из 12 стран готовятся к Параду Победы в Москве

По его словам, "она не будет принимать участие в мероприятии 24 июня".