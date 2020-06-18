https://ria.ru/20200618/1573138070.html
Генсек Совета Европы не приедет на парад Победы в Москву
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич получила приглашение на парад Победы, но приехать не сможет, сообщили РИА Новости в пресс службе... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:48
2020-06-18T17:30
парад победы
75 лет великой победы
мария пейчинович-бурич
совет европы
владимир путин
европа
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573038351.html
https://ria.ru/20200617/1573036927.html
1
европа
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, мария пейчинович-бурич, совет европы, владимир путин, европа, общество