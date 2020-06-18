Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам

Он отметил, что в первую очередь будет отслеживаться здоровье членов участковых избирательных комиссий, при необходимости их будут вовремя тестировать.

"Обеспечим средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий. Будем смотреть, чтобы не скапливались люди одномоментно на избирательном участке. То есть сделаем весь процесс максимально безопасным для горожан", - заключил мэр.