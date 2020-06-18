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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573137884.html
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
Дополнительные меры безопасности на голосовании по поправкам в конституцию будут обеспечены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:43
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1400x0_80_0_0_8946a32f18e2295b9bc222cc351420ad.jpg
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60
конституция рф, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам

16:43 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности на голосовании по поправкам в конституцию будут обеспечены, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Конечно, будут организованы дополнительные меры безопасности", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что в первую очередь будет отслеживаться здоровье членов участковых избирательных комиссий, при необходимости их будут вовремя тестировать.
"Обеспечим средствами индивидуальной защиты, масками, перчатками работников участковых избирательных комиссий. Будем смотреть, чтобы не скапливались люди одномоментно на избирательном участке. То есть сделаем весь процесс максимально безопасным для горожан", - заключил мэр.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСергей СобянинМоскваОбщество
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