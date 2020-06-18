Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей прийти на голосование по поправкам в конституцию, назвав это гражданским долгом.
"У нас у всех у каждого свое мнение. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но давайте не будем никому отдавать на откуп наши собственные решения, решения в нашей собственной судьбе, судьбе нашей страны. Давайте мы примем решение сами, никому не передоверяя, придем на голосование по конституции и примем такое решение. Это наш гражданский долг. Если мы граждане нашей страны, мы вправе сами принимать решения. Мы и только мы должны определять судьбу нашей страны", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование в Москве будет проходить с 25 по 30 июня.