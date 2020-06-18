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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573137642.html
Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей прийти на голосование по поправкам в конституцию, назвав это гражданским долгом. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:58
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, сергей собянин, москва, общество

Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции

16:39 18.06.2020 (обновлено: 16:58 18.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей прийти на голосование по поправкам в конституцию, назвав это гражданским долгом.
"У нас у всех у каждого свое мнение. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но давайте не будем никому отдавать на откуп наши собственные решения, решения в нашей собственной судьбе, судьбе нашей страны. Давайте мы примем решение сами, никому не передоверяя, придем на голосование по конституции и примем такое решение. Это наш гражданский долг. Если мы граждане нашей страны, мы вправе сами принимать решения. Мы и только мы должны определять судьбу нашей страны", - сказал Собянин в эфире "России 24".
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:43Голосование по поправкам в Конституцию
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Электронное голосование в Москве будет проходить с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСергей СобянинМоскваОбщество
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