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Апелляционный суд Армении освободил экс-президента страны Кочаряна
Апелляционный суд Армении удовлетворил в четверг ходатайство защиты экс-президента Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог, передает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:45
роберт кочарян
ереван
армения
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роберт кочарян, ереван, армения, в мире

Апелляционный суд Армении освободил экс-президента страны Кочаряна

16:37 18.06.2020 (обновлено: 16:45 18.06.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
Бывший президент Армении Роберт Кочарян на заседании суда общей юрисдикции Еревана. 25 февраля 2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении удовлетворил в четверг ходатайство защиты экс-президента Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее адвокаты Кочаряна обжаловали решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать.
"Удовлетворить ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, решение суда первой инстанции отменить, применить в отношении Кочаряна залог в размере 2 миллиардов драмов (около 4,15 миллиона долларов - ред.)", - заявил, оглашая решение, судья Арсен Никогосян.
Сотрудники правоохранительных органов возле парламента Армении в Ереване
16 июня, 12:45
В соцсетях и СМИ сообщили о блокировании протестующими улиц в Ереване
28315321
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Роберт КочарянЕреванАрменияВ мире
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