https://ria.ru/20200618/1573137542.html
Апелляционный суд Армении освободил экс-президента страны Кочаряна
Апелляционный суд Армении удовлетворил в четверг ходатайство защиты экс-президента Роберта Кочаряна, освободив его из-под стражи под залог, передает... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:37
2020-06-18T16:45
роберт кочарян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://ria.ru/20200616/1572995111.html
1
ереван
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_0:5:3019:1703_1400x0_80_0_0_3a66a7f84863e39384b0a6563f140b44.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_5:0:2734:2047_1400x0_80_0_0_b6c1ed370ac9ef0333a47fecfaa67718.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565181501_346:0:2393:2047_1400x0_80_0_0_fcac11348c5f70ade7c109e567877804.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роберт кочарян, ереван, армения, в мире