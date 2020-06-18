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Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг российского посла в Таллине Александра Петрова в связи с рассматриваемым Государственной Думой РФ... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:25
урмас рейнсалу
александр петров (посол)
вячеслав молотов
госдума рф
мид эстонии
москва
эстония
латвия
в мире
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Совсем крышу снесло. Это НАША ДУМА, что хочет и как хочет,так и рассматривает. Сидите в своем Таллине и не вякайте. А то, мало ли, подпишем с США пакт Путина-Трампа с протоколами по Эстонии.
28
Вообще-то Российская империя была разрушена незаконно в 1918 году (если следовать нормам международного права), в результате чего честно купленные Россией у Швеции территории вдруг на халяву стали независимыми государствами. Еще и гавкающими не по делу. Пакт Молотова-Риббентропа, если уж обращаться к истории, был заключен намного позже мюнхенского сговора. И, если уж совсем начистоту, стал вынужденным следствием реакции на изменение международной обстановки вследствие мюнхенского сговора. так что пусть на Англию гавкают.
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москва
эстония
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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урмас рейнсалу, александр петров (посол), вячеслав молотов, госдума рф, мид эстонии, москва, эстония, латвия, в мире

Российского посла вызвали в МИД Эстонии

16:37 18.06.2020 (обновлено: 17:25 18.06.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в Эстонской РеспубликеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
© Фото : Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в четверг российского посла в Таллине Александра Петрова в связи с рассматриваемым Государственной Думой РФ законопроектом, который отзывает осуждение пакта Молотова-Риббентропа и секретных протоколов к нему, сообщил глава МИД Урмас Рейнсалу.
По данным эстонского МИД, соответствующий законопроект был представлен в российский парламент 27 мая, а 9 июня он был единогласно одобрен комитетом Госдумы по международным делам и представлен для дальнейшего обсуждения. Законопроект отзывает резолюцию Совета народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года, которая осудила пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему.
"Мы выражаем неудовлетворенность рассматриваемым в Государственной Думе законопроектом. Международное сообщество неоднократно и решительно осудило пакт Молотова-Риббентропа", - сказал Рейнсалу на пресс-конференции правительства.
Согласно сообщению МИД Эстонии, аналогичные дипломатические демарши предприняли внешнеполитические ведомства Латвии и Литвы.
Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией
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Иванов прокомментировал пакт Молотова — Риббентропа
Посольство России в Таллине подтвердило РИА Новости факт вызова посла Александра Петрова в эстонский МИД.
Договор о ненападении между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа, был заключен в Москве 23 августа 1939 года. Пакт подписали министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов и министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. К договору прилагался секретный дополнительный протокол, определявший разграничение советской и германской сфер влияния в Восточной Европе на случай "территориального переустройства".
Спустя полвека, 24 декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР, на тот момент высший орган власти в Советском Союзе, принял постановление "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года", официально осуждающее секретные протоколы как "акт личной власти", никак не отражавший "волю советского народа, который не несет ответственности за этот сговор". Подчеркивалось, что "переговоры с Германией по секретным протоколам велись Сталиным и Молотовым втайне от советского народа, ЦК ВКП(б) и всей партии, Верховного Совета и правительства СССР".
В сентябре 2019 года на странице МИД РФ в Twitter было размещено сообщение, что "благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней".
Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян
16 сентября 2019, 19:5975 лет Великой Победы
Пакт Молотова – Риббентропа стал следствием Мюнхенского соглашения
164210518
Обсудить 6
Урмас РейнсалуАлександр Петров (посол)Вячеслав МолотовГосдума РФМИД ЭстонииМоскваЭстонияЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Совсем крышу снесло. Это НАША ДУМА, что хочет и как хочет,так и рассматривает. Сидите в своем Таллине и не вякайте. А то, мало ли, подпишем с США пакт Путина-Трампа с протоколами по Эстонии.
18 июня, 16:51
Von Stirliz
2250001
Вообще-то Российская империя была разрушена незаконно в 1918 году (если следовать нормам международного права), в результате чего честно купленные Россией у Швеции территории вдруг на халяву стали независимыми государствами. Еще и гавкающими не по делу. Пакт Молотова-Риббентропа, если уж обращаться к истории, был заключен намного позже мюнхенского сговора. И, если уж совсем начистоту, стал вынужденным следствием реакции на изменение международной обстановки вследствие мюнхенского сговора. так что пусть на Англию гавкают.
18 июня, 17:08
ss.hichnik
1000001
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