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Собянин призвал москвичей избегать скопления людей
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что даже при снятии ограничений нельзя допускать скопления людей, риск заболевания коронавирусом сохраняется. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:32
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Собянин призвал москвичей избегать скопления людей

16:32 18.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что даже при снятии ограничений нельзя допускать скопления людей, риск заболевания коронавирусом сохраняется.
"Я все-таки еще раз обращаю внимание: если мы что-то открываем... тем не менее, я все равно прошу вас убедительно: если вы видите, что там большая скученность, что там много посетителей, выберите другое время или выберите другое место. Не надо, что называется, бросаться во все тяжкие. Все равно риск заражения коронавирусом, он сохраняется, поэтому нужно беречь себя и стараться выбирать такие маршруты, которые не очень людные", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеСергей СобянинМоскваОбщество
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