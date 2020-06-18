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Генпрокурор попросила отпустить Порошенко под личное обязательство
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева избрать экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:56
ирина венедиктова
европейская солидарность
петр порошенко
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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ирина венедиктова, европейская солидарность, петр порошенко, киев, украина, в мире

Генпрокурор попросила отпустить Порошенко под личное обязательство

16:31 18.06.2020 (обновлено: 16:56 18.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева избрать экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста, ходатайство на суде в четверг зачитал прокурор.
Ранее Порошенко подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Позже пресс-служба партии бывшего главы государства "Европейская солидарность" сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. По данным украинских СМИ, генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.
"Генеральный прокурор Украины просит применить к Порошенко… меру пресечения в виде личного обязательства в границах срока досудебного расследования, то есть до 10 июля 2020 года", - сказал прокурор.
При этом, по словам прокурора, генпрокурор попросила суд возложить на Порошенко следующие обязанности: приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Вчера, 15:54
Порошенко заплакал на митинге в Киеве, говоря об умершем отце
Прокурор отметил, что генпрокурор решила просить о более мягкой мере пресечения, так как экс-президенту необходимо ходить на работу в парламент и выполнять депутатские обязанности, тем более Порошенко обещал не скрываться от следствия и суда.
Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
В июле 2018 года Семочко был назначен первым заместителем главы Службы внешней разведки. Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины
15 декабря 2019, 13:35
Глава ГБРУ: доказать вину Порошенко в деле о назначении Семочко просто
3273039
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Ирина ВенедиктоваЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоКиевУкраинаВ мире
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