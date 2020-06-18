Генпрокурор попросила отпустить Порошенко под личное обязательство

Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве

Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Генпрокурор Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова попросила Печерский районный суд Киева избрать экс-президенту Петру Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста, ходатайство на суде в четверг зачитал прокурор.

Ранее Порошенко подтвердил, что Печерский районный суд Киева в четверг рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения. Позже пресс-служба партии бывшего главы государства " Европейская солидарность " сообщила, что отец экс-президента Алексей Порошенко умер. По данным украинских СМИ, у него случился инсульт. По данным украинских СМИ, генпрокуратура Украины направила в суд ходатайство о переносе заседания суда из-за того, что Порошенко не сможет туда явиться в связи с похоронами отца.

"Генеральный прокурор Украины просит применить к Порошенко… меру пресечения в виде личного обязательства в границах срока досудебного расследования, то есть до 10 июля 2020 года", - сказал прокурор.

При этом, по словам прокурора, генпрокурор попросила суд возложить на Порошенко следующие обязанности: приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

Прокурор отметил, что генпрокурор решила просить о более мягкой мере пресечения, так как экс-президенту необходимо ходить на работу в парламент и выполнять депутатские обязанности, тем более Порошенко обещал не скрываться от следствия и суда.

Госбюро расследований Украины подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко - на тот момент начальника киевского управления Службы безопасности Украины. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.