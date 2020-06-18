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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Греции
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в Греции на двух участках: в Афинах и Салониках, сообщило посольство России в Греции. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:31
голосование по поправкам в конституцию
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конституция рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, конституция рф, владимир путин, греция, афины, в мире

Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Греции

16:31 18.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
АФИНЫ, 18 июн - РИА Новости. Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в Греции на двух участках: в Афинах и Салониках, сообщило посольство России в Греции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"Голосование с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности будет организовано в среду, 1 июля, с 8:00 до 20:00 по местному времени в Российском центре науки и культуры в Афинах (Халандри, ул. Тзавелла, дом 7) и Генконсульстве России в Салониках (ул. Демосфенус, дом 5)", - сообщило российское посольство.
Право голоса имеют все граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
"Приглашаем российских граждан, постоянно или временно пребывающих в Греции, к участию в этом важном событии", - говорится в сообщении.
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Вчера, 15:11Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова рассказала о дополнительных участках для голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФВладимир ПутинГрецияАфиныВ мире
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