Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Греции

"Голосование с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности будет организовано в среду, 1 июля, с 8:00 до 20:00 по местному времени в Российском центре науки и культуры в Афинах (Халандри, ул. Тзавелла, дом 7) и Генконсульстве России в Салониках (ул. Демосфенус, дом 5)", - сообщило российское посольство.