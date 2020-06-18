Посольство рассказало об участках для голосования по поправкам в Греции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
"Голосование с соблюдением всех необходимых мер санитарно-эпидемиологической безопасности будет организовано в среду, 1 июля, с 8:00 до 20:00 по местному времени в Российском центре науки и культуры в Афинах (Халандри, ул. Тзавелла, дом 7) и Генконсульстве России в Салониках (ул. Демосфенус, дом 5)", - сообщило российское посольство.
Право голоса имеют все граждане России, достигшие 18-летнего возраста. Необходимо иметь при себе документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
"Приглашаем российских граждан, постоянно или временно пребывающих в Греции, к участию в этом важном событии", - говорится в сообщении.