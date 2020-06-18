ВТБ: у рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления. К такому выводу пришли участники четвертой онлайн-конференции для VIP-клиентов, на которой обсуждались актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств.

По сообщению пресс-службы ВТБ , каждый подобный бизнес-диалог собирает около пяти тысяч VIP-клиентов, что позволяет существенно улучшать коммуникации в период ограниченного общения в офисах банка и представлять актуальные инвестиционные стратегии. В результате этого и запуска индивидуальной модели продаж инвестиционный портфель ВТБ Private Banking показал беспрецедентный рост за последние месяцы, вырос на треть и превысил 800 миллиардов рублей.

"Курс рубля восстановился на росте стоимости нефти и остается относительно стабильным. В базовом сценарии мы прогнозируем что среднегодовая цена нефти останется примерно на текущих уровнях – 41-42 доллара за баррель. Рынок стал более сбалансированным на фоне ожиданий восстановления экономик. По рублю мы прогнозируем среднегодовой курс в 71-72 рубля за доллар", - отметил управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking Евгений Береснев.

По прогнозам экспертов ВТБ, индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост. Российский рынок демонстрирует опережающую динамику в сравнении со многими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР. Прогнозируется, что российский рынок продолжит рост благодаря восстановлению цен на нефть, которое происходит быстрее, чем это прогнозировалось в марте. Этому также способствует то, что потребительский спрос восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Китай уже практически вышел на уровни, которые были до пандемии. До конца года ожидается возвращение к балансу на рынке нефти.

"Это поддерживает котировки нефтяных компаний, однако эти бумаги не являются нашими фаворитами. Из данного сектора мы выделяем акции Лукойла и Татнефти. Они имеют минимальный долг и выплачивают практически 100% прибыли в виде дивидендов, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель дает дивидендную доходность в районе 8% годовых", - сказал старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции Андрей Килин.

Участники онлайн-конференции отмечали, что реальный сектор в меньшей степени пострадал от пандемии, чем сектор услуг. Ожидается, что он также быстрее вернется в фазу роста. Поддержку строительному сектору будут оказывать низкие процентные ставки по ипотеке. Также оптимистично аналитики ВТБ смотрят на интернет-сектор, продовольственный ритейл, телекоммуникации. В целом по базовому сценарию ожидается, что снижение ВВП составит порядка 4% по итогам этого года, уже в будущем году прогнозируется рост порядка 3%.

Говоря о консервативных инструментах инвестиций, эксперты ВТБ отметили, что доходность по ОФЗ по коротким бумагам находятся в диапазоне 4,5% - 5,5% годовых в зависимости от срока погашения.

"Можно сказать, что рынок уже заложил снижение ключевой ставки до уровня 4,5%, рынок всегда старается действовать на опережение. То, что длинные бумаги предоставляют большую доходность примерно на 1%, также соответствует нормальной ситуации на рынке. Потенциал роста стоимости бумаг остается, особенно, если будет дальнейшее снижение ключевой ставки до 4%. Интереснее выглядят корпоративные бумаги хорошего качества (первый эшелон). Здесь еще можно найти бумаги с доходностью чуть выше 6% с погашением до 5-6 лет. Например, такие эмитенты, как Газпром, РЖД, МТС. Если смотреть на бумаги второго и третьего эшелона, нам больше всего нравятся бумаги из сектора девелопмента. Но при составлении такого портфеля следует внимательно отнестись к рискам при выборе бумаг", - отметил руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции Евгений Коровин.

По словам Береснева, цель банка - предложить клиентам самые выгодные решения по инвестированию для сохранения и приумножения капиталов в текущей конъюнктуре рынка. "Не случайно, благодаря развитию таких услуг как "advisory", при которой Вы сами принимаете решение, опираясь на своевременную и комплексную аналитику нашего финансового советника, и "инвестиционный check-up", предполагающей полную экспертизу Вашего портфеля с привлечением ресурсов Группы ВТБ, наши клиенты смогли заработать на высокой волатильности рынков. Инвестиционные идеи, лежащие в основе данных продуктов, проходят тщательную селекцию и калибровку совместными силами команды Private Banking и ВТБ Капитала", - отметил Береснев.