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ВТБ: у рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления
У российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления. К такому выводу пришли участники четвертой онлайн-конференции для VIP-клиентов, на... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:29
втб
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571939443_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f933563ba29cdd862a68766c0fa69d11.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ: у рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления

16:29 18.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. У российского рынка ценных бумаг большой потенциал для восстановления. К такому выводу пришли участники четвертой онлайн-конференции для VIP-клиентов, на которой обсуждались актуальные темы по управлению активами и инвестированию средств.
По сообщению пресс-службы ВТБ, каждый подобный бизнес-диалог собирает около пяти тысяч VIP-клиентов, что позволяет существенно улучшать коммуникации в период ограниченного общения в офисах банка и представлять актуальные инвестиционные стратегии. В результате этого и запуска индивидуальной модели продаж инвестиционный портфель ВТБ Private Banking показал беспрецедентный рост за последние месяцы, вырос на треть и превысил 800 миллиардов рублей.
"Курс рубля восстановился на росте стоимости нефти и остается относительно стабильным. В базовом сценарии мы прогнозируем что среднегодовая цена нефти останется примерно на текущих уровнях – 41-42 доллара за баррель. Рынок стал более сбалансированным на фоне ожиданий восстановления экономик. По рублю мы прогнозируем среднегодовой курс в 71-72 рубля за доллар", - отметил управляющий директор по инвестиционному бизнесу ВТБ Private Banking Евгений Береснев.
По прогнозам экспертов ВТБ, индекс Мосбиржи по итогам года покажет рост. Российский рынок демонстрирует опережающую динамику в сравнении со многими развивающимися рынками, такими как Бразилия, Индия, Индонезия, Мексика, ЮАР. Прогнозируется, что российский рынок продолжит рост благодаря восстановлению цен на нефть, которое происходит быстрее, чем это прогнозировалось в марте. Этому также способствует то, что потребительский спрос восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Китай уже практически вышел на уровни, которые были до пандемии. До конца года ожидается возвращение к балансу на рынке нефти.
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"Это поддерживает котировки нефтяных компаний, однако эти бумаги не являются нашими фаворитами. Из данного сектора мы выделяем акции Лукойла и Татнефти. Они имеют минимальный долг и выплачивают практически 100% прибыли в виде дивидендов, что при цене на нефть в 45 долларов за баррель дает дивидендную доходность в районе 8% годовых", - сказал старший портфельный управляющий ВТБ Капитал Инвестиции Андрей Килин.
Участники онлайн-конференции отмечали, что реальный сектор в меньшей степени пострадал от пандемии, чем сектор услуг. Ожидается, что он также быстрее вернется в фазу роста. Поддержку строительному сектору будут оказывать низкие процентные ставки по ипотеке. Также оптимистично аналитики ВТБ смотрят на интернет-сектор, продовольственный ритейл, телекоммуникации. В целом по базовому сценарию ожидается, что снижение ВВП составит порядка 4% по итогам этого года, уже в будущем году прогнозируется рост порядка 3%.
Говоря о консервативных инструментах инвестиций, эксперты ВТБ отметили, что доходность по ОФЗ по коротким бумагам находятся в диапазоне 4,5% - 5,5% годовых в зависимости от срока погашения.
"Можно сказать, что рынок уже заложил снижение ключевой ставки до уровня 4,5%, рынок всегда старается действовать на опережение. То, что длинные бумаги предоставляют большую доходность примерно на 1%, также соответствует нормальной ситуации на рынке. Потенциал роста стоимости бумаг остается, особенно, если будет дальнейшее снижение ключевой ставки до 4%. Интереснее выглядят корпоративные бумаги хорошего качества (первый эшелон). Здесь еще можно найти бумаги с доходностью чуть выше 6% с погашением до 5-6 лет. Например, такие эмитенты, как Газпром, РЖД, МТС. Если смотреть на бумаги второго и третьего эшелона, нам больше всего нравятся бумаги из сектора девелопмента. Но при составлении такого портфеля следует внимательно отнестись к рискам при выборе бумаг", - отметил руководитель департамента инвестиционного консультирования ВТБ Капитал Инвестиции Евгений Коровин.
По словам Береснева, цель банка - предложить клиентам самые выгодные решения по инвестированию для сохранения и приумножения капиталов в текущей конъюнктуре рынка. "Не случайно, благодаря развитию таких услуг как "advisory", при которой Вы сами принимаете решение, опираясь на своевременную и комплексную аналитику нашего финансового советника, и "инвестиционный check-up", предполагающей полную экспертизу Вашего портфеля с привлечением ресурсов Группы ВТБ, наши клиенты смогли заработать на высокой волатильности рынков. Инвестиционные идеи, лежащие в основе данных продуктов, проходят тщательную селекцию и калибровку совместными силами команды Private Banking и ВТБ Капитала", - отметил Береснев.
Пресс-служба банка напоминает, что сейчас ВТБ активно развивает свою продуктовую линейку консервативных инструментов, выпуская инвестиционные облигации. Такие бумаги пользуются высоким спросом: продукт дает возможность получить повышенную в сравнении со ставками по депозитам обусловленную доходность, не рискуя при этом собственным капиталом. Погашение облигаций по истечении срока обращения происходит по номиналу. В прошлом году ВТБ разместил пять выпусков таких бондов на сумму 5 миллиардов рублей. В этом году каждые две-три недели размещаются новые выпуски.
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ВТБНовости компаний - Экономика
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