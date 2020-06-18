СК завел уголовное дело после стрельбы в квартире на севере Москвы

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным следствия, днем 18 июня квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями", - сказала она.