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СК завел уголовное дело после стрельбы в квартире на севере Москвы
Уголовное дело об убийстве двух и более человек завели после стрельбы в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:20
юлия иванова
сергей иванов (политик)
стрельба на севере москвы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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353
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юлия иванова, сергей иванов (политик), стрельба на севере москвы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК завел уголовное дело после стрельбы в квартире на севере Москвы

16:28 18.06.2020 (обновлено: 17:20 18.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Машина следственного комитета у подъезда дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уголовное дело об убийстве двух и более человек завели после стрельбы в квартире на севере Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По данным следствия, днем 18 июня квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями", - сказала она.
Отмечается, что соседи, услышав хлопки, обратились к правоохранителям, "сообщив, что ранее к женщине в квартиру зашел сожитель". Как добавила Иванова, на место происшествия выехал замруководителя главного следственного управления и руководитель управления криминалистики.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Юлия ИвановаСергей Иванов (политик)Стрельба на севере МосквыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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