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На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями
Следователи в Ставропольском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли у... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:25
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями

16:25 18.06.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ПЯТИГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли у реки Подкумок, сообщает следственное управление СК по региону.
"В Предгорном районе следователи СКР разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. У берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня текущего года прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", добавлено в сообщении.
СК просит тех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах преступления или лице, совершившем его, сообщить по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).
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Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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