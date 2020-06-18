На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями

"В Предгорном районе следователи СКР разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. У берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня текущего года прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.