На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями

ПЯТИГОРСК, 18 июн - РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае ищут женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка, которого с многочисленными ножевыми ранениями нашли у реки Подкумок, сообщает следственное управление СК по региону.
"В Предгорном районе следователи СКР разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве своего новорожденного ребенка. У берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района 16 июня текущего года прохожий обнаружил тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство матерью новорожденного ребенка", добавлено в сообщении.
СК просит тех, кто обладает какой-либо информацией об обстоятельствах преступления или лице, совершившем его, сообщить по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).
16 июня, 06:55В Приморье отцу вернули детей, с которыми он жил в лесу