В США выявили более 25,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Свыше 25,5 тысячи случаев заражения новой Свыше 25,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 754 пациента с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 25 559 новых случаев заражения и 754 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее эти показатели составляли 23 705 и 836 соответственно.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 163 290 случаев заражения COVID-19, более 117 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 592 тысяч человек выздоровели.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,3 миллионов, скончались более 449 тысяч пациентов с COVID-19.