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Распространение нового коронавируса
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В США выявили более 25,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Свыше 25,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 754 пациента с COVID-19,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:25
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 25,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

16:25 18.06.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Свыше 25,5 тысячи случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в США за сутки, за это же время скончались более 754 пациента с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По информации университета, за последние 24 часа медики в США зарегистрировали 25 559 новых случаев заражения и 754 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом.
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Скорость распространения нового коронавируса
Днем ранее эти показатели составляли 23 705 и 836 соответственно.
Согласно данным университета Джонса Хопкинса, всего в Соединенных Штатах выявили 2 163 290 случаев заражения COVID-19, более 117 тысяч человек скончались. Сообщается, что свыше 592 тысяч человек выздоровели.
Общее число зараженных коронавирусом во всем мире, по информации университета Хопкинса, превышает 8,3 миллионов, скончались более 449 тысяч пациентов с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСШАВ мире
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