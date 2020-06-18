https://ria.ru/20200618/1573135846.html
Собянин рассказал о работе ЗАГСов в Москве
Массовые мероприятия в Москве пока не разрешены, поэтому и ЗАГСы работают в прежнем режиме, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:24
2020-06-18T16:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
загс
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573134239.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_111:0:1879:1326_1400x0_80_0_0_d11ca9b3710d58fe0d2bd29bd303c788.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_332:0:1658:1326_1400x0_80_0_0_f5fbae098926637aafcef097855b05ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, загс, сергей собянин, москва, общество