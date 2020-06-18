Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573135846.html
Собянин рассказал о работе ЗАГСов в Москве
Массовые мероприятия в Москве пока не разрешены, поэтому и ЗАГСы работают в прежнем режиме, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:41
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
загс
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://ria.ru/20200618/1573134239.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_0:104:1989:1223_1400x0_80_0_0_733385fb9d1c49ebe26cd3ceb99aa1dd.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_111:0:1879:1326_1400x0_80_0_0_d11ca9b3710d58fe0d2bd29bd303c788.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569576524_332:0:1658:1326_1400x0_80_0_0_f5fbae098926637aafcef097855b05ec.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, загс, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал о работе ЗАГСов в Москве

16:24 18.06.2020 (обновлено: 16:41 18.06.2020)
213
© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦеремония бракосочетания
Церемония бракосочетания
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Массовые мероприятия в Москве пока не разрешены, поэтому и ЗАГСы работают в прежнем режиме, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Массовые мероприятия пока не разрешены, поэтому работают в прежнем режиме", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, как сейчас работают московские ЗАГСы.
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Вчера, 16:07Распространение нового коронавируса
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
100002
Обсудить 0
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗАГССергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал москвичей избегать скопления людей
Специалист филиала центра госуслуг района Донской в Москве
Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Посетители в одном из ресторанов в Париже
Эксперт оценил последствия пандемии для экономики Евросоюза
Нью-Йорк
В США выявили более 25,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье нашли тело младенца с ножевыми ранениями
Зале заседаний в суде
Житель Татарстана предстанет перед судом за избиение пасынка
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Прокуратура Кировской области проверит данные о принуждении к голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин рассказал о мерах безопасности на голосовании по поправкам
Кадр видео, на котором две девушки в купальниках танцуют в фонтане у мемориала Победы в Калуге
Полиция ищет девушек, станцевавших в бикини у мемориала Победы в Калуге
Сергей Собянин
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что порядка 90% москвичей соблюдали самоизоляцию
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин призвал москвичей прийти на голосование по Конституции
Жители Москвы отдыхают в парке
Власти Москвы опровергли информацию о введении режима изоляции в сентябре
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Генпрокурор попросила отпустить Порошенко под личное обязательство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния