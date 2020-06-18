Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200618/1573135816.html
Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье
Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573135204_0:96:800:546_1400x0_80_0_0_cce6a34437de2a9ea3daae2c9c130099.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573135204_0:96:800:546_1400x0_80_0_0_cce6a34437de2a9ea3daae2c9c130099.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573135204_0:28:800:628_1400x0_80_0_0_c9fbdfe1803ed162645676014faa115c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573135204_101:0:730:628_1400x0_80_0_0_1ceafd19de4165f5a9bad037c31dfdfd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье

16:24 18.06.2020
139
© Министерство экологии и природопользования Московской областиВеретеница ломкая
Веретеница ломкая
© Министерство экологии и природопользования Московской области
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство экологии и природопользования Московской области.
Веретеница ломкая занесена в Красную книгу Московской области с категорией редкости 2. Такие виды сокращаются в численности.

"Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний – светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком", – говорится в сообщении.

Пресмыкающееся напоминает змею из-за длинного гибкого тела и отсутствия конечностей. Название ящерицы восходит к слову "веретено" из-за характерного строения тела. А ломкой она зовется потому, что, как и многие другие представители этой группы, в случае опасности оставляет в зубах врага хвост.
Веретеница безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, которые живут в лесной подстилке. У нее маленькие слабые челюсти, которыми она не способна укусить человека. Преимущественно веретеница ведет ночной образ жизни.
По всей Московской области зафиксировано несколько местообитаний этого пресмыкающегося. В 2019 году впервые ее нашли на территории заказника "Душоновские болота" в Щелковском районе.
300000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Вывоз и утилизация мусора
Количество жалоб на стоимость вывоза мусора сократилось в Подмосковье
Тайга
Власти назвали причину изменения цвета листвы в двух районах Якутии
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Раздельный сбор мусора: отходы, которые могут стать вторсырьём
Лосось на гриле
Рыбный день. Как готовят дары моря в разных странах
Ивица Дачич
Сербия хочет развивать товарооборот с Россией
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили санкционный список по Венесуэле
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал безответственными призывы отменить право вето в СБ ООН
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов на пленарном заседании Государственной Думы
В Госдуме пандемию назвали шагом к четырехдневной рабочей неделе
Тюлень-ларга в вольере Центра реабилитации морских млекопитающих Тюлень в поселке Тавричанка Приморского края
Спасение крошки: реабилитационный центр "Тюлень" в Приморье
Президент РФ Владимир Путин
Путин надеется на скорейшую встречу лидеров ядерной пятерки ООН
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил работу ООН
Семинар Сергея Самойленко для сотрудников Кроноцкого заповедника
Семинар на вулкане: как увлечь идеей охраны природы
Международная космическая станция
На МКС до сих пор не нашли источник токсичного бензола
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генпрокурор: в России мусорная реформа проходит с системными нарушениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:42Эпидемиолог: нет нужды тестировать на COVID-19 все население Пекина
07:33В Киргизии за сутки выявили 132 случая COVID-19
07:32В Кузбассе за сутки выявили 61 случай коронавируса
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
Лента новостейМолния