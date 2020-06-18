Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное министерство экологии и природопользования Московской области.

Веретеница ломкая занесена в Красную книгу Московской области с категорией редкости 2. Такие виды сокращаются в численности.

"Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний – светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком", – говорится в сообщении.

Пресмыкающееся напоминает змею из-за длинного гибкого тела и отсутствия конечностей. Название ящерицы восходит к слову "веретено" из-за характерного строения тела. А ломкой она зовется потому, что, как и многие другие представители этой группы, в случае опасности оставляет в зубах врага хвост.

Веретеница безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, которые живут в лесной подстилке. У нее маленькие слабые челюсти, которыми она не способна укусить человека. Преимущественно веретеница ведет ночной образ жизни.