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Краснокнижную веретеницу ломкую обнаружили в Подмосковье
Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:24
2020-06-18T16:24
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости.
Редкий вид пресмыкающихся – ящерицу веретеницу ломкую – обнаружили в Баулинском лесу на территории Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на региональное министерство экологии и природопользования Московской области.
Веретеница ломкая занесена в Красную книгу Московской области с категорией редкости 2. Такие виды сокращаются в численности.
"Ее редкость связана с сокращением подходящих местообитаний – светлых сосновых и сосново-широколиственных лесов, а также с отловом и уничтожением человеком", – говорится в сообщении.
Пресмыкающееся напоминает змею из-за длинного гибкого тела и отсутствия конечностей. Название ящерицы восходит к слову "веретено" из-за характерного строения тела. А ломкой она зовется потому, что, как и многие другие представители этой группы, в случае опасности оставляет в зубах врага хвост.
Веретеница безобидна, ведет скрытный образ жизни, питается насекомыми и другими беспозвоночными, которые живут в лесной подстилке. У нее маленькие слабые челюсти, которыми она не способна укусить человека. Преимущественно веретеница ведет ночной образ жизни.
По всей Московской области зафиксировано несколько местообитаний этого пресмыкающегося. В 2019 году впервые ее нашли на территории заказника "Душоновские болота" в Щелковском районе.