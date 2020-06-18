Житель Татарстана предстанет перед судом за избиение пасынка

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель Татарстана предстанет перед судом за систематическое избиение пасынка, сообщает СУСК РФ по региону.

По версии следствия, отчим наносил побои 6-летнему ребенку в течении 2019 года, систематически причинял мальчику физические и психические страдания. В результате 2 декабря потерпевший был доставлен в больницу с различными ушибами и переломами.

Установлено, что мальчик проживал в многодетной семье с мамой, отчимом, двумя братьями и сестрой в съемной квартире в одном из домов в селе Осиново Зеленодольского района. Все дети малолетние в возрасте от года до 8 лет.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела отношении 34-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости от виновного), п.п. "б, з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый вину не признал. Кроме того, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.