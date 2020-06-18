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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200618/1573135256.html
Прокуратура Кировской области проверит данные о принуждении к голосованию
Прокуратура Кировской области проводит проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:21
голосование по поправкам в конституцию
кировская область
происшествия
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кировская область
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
кировская область, происшествия

Прокуратура Кировской области проверит данные о принуждении к голосованию

16:21 18.06.2020
237
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани. Архивное фото
КАЗАНЬ, 18 июн - РИА Новости. Прокуратура Кировской области проводит проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства.
"Аналогичная жалоба от (врача поликлиники №7 при Кировском клинико-диагностическом центре Константина) Копанева поступила в прокуратуру. В настоящее время проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Он отказался от подробных комментариев, отметив, что, согласно действующему законодательству, на проведение проверки есть 30 дней.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
17 июня, 12:04Голосование по поправкам в Конституцию
Власти Москвы ответили на видео о "принуждении" учителей к голосованию
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Голосование по поправкам в КонституциюКировская областьПроисшествия
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