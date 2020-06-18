https://ria.ru/20200618/1573135256.html
Прокуратура Кировской области проверит данные о принуждении к голосованию
Прокуратура Кировской области проводит проверку по обращению местного жителя, пожаловавшегося на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию РФ,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:21
2020-06-18T16:21
голосование по поправкам в конституцию
кировская область
происшествия
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https://ria.ru/20200617/1573053566.html
2
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировская область, происшествия