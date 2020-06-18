Творческая встреча с режиссером Юрием Грымовым

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26 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером, художественным руководителем студии "ЮГ" и театра "Модерн" Юрием ГРЫМОВЫМ в преддверии отмечаемого 6 июля 55-летнего юбилея.