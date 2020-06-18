https://ria.ru/20200618/1573135189.html
Творческая встреча с режиссером Юрием Грымовым
26 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером, художественным руководителем студии "ЮГ" и театра "Модерн" Юрием ГРЫМОВЫМ в преддверии отмечаемого 6 июля 55-летнего юбилея.
2020-06-18T16:21
2020-06-18T16:21
анонсы
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1573135189.jpg?1592486470
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Творческая встреча с режиссером Юрием Грымовым
26 июня в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет творческую встречу в формате онлайн-конференции с российским режиссером театра и кино, сценаристом, продюсером, художественным руководителем студии "ЮГ" и театра "Модерн" Юрием ГРЫМОВЫМ в преддверии отмечаемого 6 июля 55-летнего юбилея.