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МГПУ поможет разработать системы оценки конкурса "Учитель будущего"
АНО "Россия – страна возможностей" подписала соглашение с Московским городским педагогическим университетом, предусматривающее совместный поиск и поддержку... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:41
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353
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МГПУ поможет разработать системы оценки конкурса "Учитель будущего"

16:20 18.06.2020 (обновлено: 16:41 18.06.2020)
55
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУГлавное здание Московского городского педагогического университета
Главное здание Московского городского педагогического университета
© Фото : предоставлено пресс-службой МГПУ
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. АНО "Россия – страна возможностей" подписала соглашение с Московским городским педагогическим университетом, предусматривающее совместный поиск и поддержку проектов, которые создают возможности для самореализации россиян, развивают практико-ориентированное образование и обеспечивают подготовку квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Столичное образование всегда занимало особое место в подготовке профессиональных кадров, играло активную роль в инновациях и развитии педагогики в России. У МГПУ накоплен многолетний опыт работы с кадрами, в том числе с будущим управленческим составом образовательных учреждений. Совместная работа с этим университетом предполагает разработку системы оценки конкурсных испытаний, которая обеспечит честную конкуренцию и равные возможности для учителей России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.
Как отметили в пресс-службе, профессиональный конкурс "Учитель будущего" уже в этом сезоне привлек к участию в нескольких полуфиналах студентов педвузов.
"Наше сотрудничество с проектом "Учитель будущего" связано с разработкой оценочных материалов конкурса. Последние годы мы пробуем искать и апробировать различные подходы к оценке учительских компетентностей. Мы верим в то, что такой подход не просто позволит более точно оценивать качество подготовки учителей, но и изменит сам предмет оценивания - конкретная деятельность, а не информация для запоминания", – цитируются в сообщении слова ректора МГПУ Игоря Реморенко.
Студенты
11 июня, 12:50
Участниками проекта "Полный вперед!" стали более семи тысяч человек
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия – страна возможностей" стартовал в ноябре прошлого года при поддержке министерства просвещения РФ.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
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