МГПУ поможет разработать системы оценки конкурса "Учитель будущего"

"Столичное образование всегда занимало особое место в подготовке профессиональных кадров, играло активную роль в инновациях и развитии педагогики в России. У МГПУ накоплен многолетний опыт работы с кадрами, в том числе с будущим управленческим составом образовательных учреждений. Совместная работа с этим университетом предполагает разработку системы оценки конкурсных испытаний, которая обеспечит честную конкуренцию и равные возможности для учителей России", – привели в пресс-службе комментарий заместителя генерального директора АНО "РСВ" Владислава Даванкова.