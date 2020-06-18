https://ria.ru/20200618/1573135124.html
На севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:20
2020-06-18T16:20
новая зеландия
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https://ria.ru/20200617/1573044901.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия, сша, в мире