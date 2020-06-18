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На севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:20
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новая зеландия, сша, в мире

На севере Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4

16:20 18.06.2020
701
© Fotolia / Matthias FrielНовая Зеландия
Новая Зеландия
© Fotolia / Matthias Friel
Новая Зеландия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на севере Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 12.49 по времени UTC (15.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 706 километрах к северо-востоку от города Опотики на севере страны. Очаг залегал на глубине 33 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
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