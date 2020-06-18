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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:32
распространение нового коронавируса
мфц (многофункциональный центр)
сергей собянин
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571846760_0:327:3042:2038_1400x0_80_0_0_2ed21f8005a459b10db92ab8bf5e0b72.jpg
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мфц (многофункциональный центр), сергей собянин, москва, общество

Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

16:20 18.06.2020 (обновлено: 16:32 18.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСпециалист филиала центра госуслуг района Донской в Москве
Специалист филиала центра госуслуг района Донской в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
"По предварительной, но мы смягчаем режим, так жестко не придерживаемся. Если люди приходят к МФЦ, мы стараемся их обслужить. Я сегодня дал поручение, с сегодняшнего дня ограничение снимем, люди опять будут без предварительной записи получать услуги, как это было до ограничений, связанных с коронавирусом", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Мэр отметил, что власти будут следить, чтобы в МФЦ не было толпы, соблюдалась социальная дистанция, работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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