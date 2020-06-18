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СК подтвердил гибель четырех человек при стрельбе в жилом доме в Москве
Двое взрослых и двое детей погибли при стрельбе в жилом доме на севере Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T17:21
стрельба на севере москвы
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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стрельба на севере москвы, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК подтвердил гибель четырех человек при стрельбе в жилом доме в Москве

16:19 18.06.2020 (обновлено: 17:21 18.06.2020)
937
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПодъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Подъезд дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Двое взрослых и двое детей погибли при стрельбе в жилом доме на севере Москвы, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
"В квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей", - сказала Иванова.
Следователи работают на месте происшествия.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире в доме №38 на улице Приорова. Сообщалось, что, по предварительным данным, стрелявший покончил с собой.
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Стрельба на севере МосквыСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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