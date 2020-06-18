СК подтвердил гибель четырех человек при стрельбе в жилом доме в Москве

"В квартире обнаружены тела мужчины, женщины и двух малолетних детей", - сказала Иванова.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в квартире в доме №38 на улице Приорова. Сообщалось, что, по предварительным данным, стрелявший покончил с собой.