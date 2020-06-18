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Распространение нового коронавируса
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В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч
Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Португалии превысило 38 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:18
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, португалия, в мире

В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

16:18 18.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лиссабон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Португалии превысило 38 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы 417 случаев инфицирования и один летальных исход. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 38 089 человек, число жертв достигло 1524. С начала эпидемии излечились 24 010 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8 миллионов случаев заражения, свыше 440 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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