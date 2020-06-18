В Португалии число заразившихся коронавирусом превысило 38 тысяч

За последние сутки в стране были зафиксированы 417 случаев инфицирования и один летальных исход. Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 38 089 человек, число жертв достигло 1524. С начала эпидемии излечились 24 010 пациентов.