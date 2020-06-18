В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма

"Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора. Со стороны западных стран неконструктивно продолжать политику, которая никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма. Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор", - сказал РИА Новости Шеремет.