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В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
Продление санкций ЕС в отношении крымского региона является предательством демократии, заявил депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:11
михаил шеремет
госдума рф
евросоюз
севастополь
политика
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353
60
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михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, севастополь, политика

В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма

16:11 18.06.2020
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Продление санкций ЕС в отношении крымского региона является предательством демократии, заявил депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет.
Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
"Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора. Со стороны западных стран неконструктивно продолжать политику, которая никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма. Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, санкционная политика западных стран в отношении России ущербна и деструктивна.
"Я надеюсь, что они осознают пагубность для себя двойных стандартов, которыми они оперируют в отношении крымчан, считая Крым мешком картошки", - подчеркнул депутат.
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Вчера, 16:02
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона
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Михаил ШереметГосдума РФЕвросоюзСевастопольПолитика
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