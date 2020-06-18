https://ria.ru/20200618/1573134483.html
В ГД прокомментировали решение ЕС продлить санкции в отношении Крыма
Продление санкций ЕС в отношении крымского региона является предательством демократии, заявил депутат Госдумы от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:11
2020-06-18T16:11
михаил шеремет
госдума рф
евросоюз
севастополь
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, севастополь, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости.
Продление санкций ЕС в отношении крымского региона является предательством демократии, заявил депутат Госдумы
от Крыма и Севастополя Михаил Шеремет
.
Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз
по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
"Крымчане уже привыкли к санкциям. Эти санкции нас только сплачивают и укрепляют в правильности сделанного исторического выбора. Со стороны западных стран неконструктивно продолжать политику, которая никак не влияет на общественное мнение, экономику и развитие Крыма. Со стороны европейских стран это своего рода предательство. Они везде декларируют и выставляют себя в роли защитников демократических принципов, а сами на практике эту демократию душат и наказывают людей санкциями за их демократический выбор", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, санкционная политика западных стран в отношении России ущербна и деструктивна.
"Я надеюсь, что они осознают пагубность для себя двойных стандартов, которыми они оперируют в отношении крымчан, считая Крым мешком картошки", - подчеркнул депутат.