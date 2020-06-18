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Собянин заявил, что порядка 90% москвичей соблюдали самоизоляцию
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 90% москвичей соблюдали режим самоизоляции из-за коронавируса. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T18:02
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, общество

Собянин заявил, что порядка 90% москвичей соблюдали самоизоляцию

16:10 18.06.2020 (обновлено: 18:02 18.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 90% москвичей соблюдали режим самоизоляции из-за коронавируса.
"В начале, когда мы мониторили ситуацию, связанную с запретом выхода из дома больных коронавирусом,... у нас объем нарушений тоже был не такой большой. Девяносто процентов горожан строго соблюдали установленный режим, но около 10% нарушали и получали соответственно наказание", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если наказание было несправедливым, его быстро и активно старались устранить.
"На сегодняшний день дисциплина в этом отношении у горожан значительно повысилась, сегодня у нас среди нарушителей - максимум 3-4%: 96% горожан строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора, врачей и не нарушают этого режима", - добавил мэр.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
Мэр Москвы Сергей Собянин
Вчера, 16:32Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинОбщество
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