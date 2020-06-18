Собянин заявил, что порядка 90% москвичей соблюдали самоизоляцию

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 90% москвичей соблюдали режим самоизоляции из-за коронавируса.
"В начале, когда мы мониторили ситуацию, связанную с запретом выхода из дома больных коронавирусом,... у нас объем нарушений тоже был не такой большой. Девяносто процентов горожан строго соблюдали установленный режим, но около 10% нарушали и получали соответственно наказание", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, если наказание было несправедливым, его быстро и активно старались устранить.
"На сегодняшний день дисциплина в этом отношении у горожан значительно повысилась, сегодня у нас среди нарушителей - максимум 3-4%: 96% горожан строго следуют рекомендациям Роспотребнадзора, врачей и не нарушают этого режима", - добавил мэр.
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