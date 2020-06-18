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США хотят закрепить свое военное присутствие в Ливии, заявил источник
США задумываются о закреплении своего постоянного военного присутствия в Ливии, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:10
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РИА Новости
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353
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россия, министерство обороны сша, ливия, сша, в мире

США хотят закрепить свое военное присутствие в Ливии, заявил источник

16:10 18.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЛивия
Ливия
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США задумываются о закреплении своего постоянного военного присутствия в Ливии, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Наконец, обратили внимание на заявление министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги, сделанное им в феврале этого года, о том, что в случае обращения Вашингтона с просьбой о разрешении на строительство на подконтрольной западноливийским властям территории американской военной базы в Триполи возражать не будут. Вряд ли такого рода публичное приглашение американцев в Ливию могло быть сделано без предварительного обсуждения этого вопроса между правительством Файеза Сарраджа и представителями Пентагона", - сказал источник.
"Можно предположить, что речь идет о зондаже международной реакции на планы США по закреплению своего постоянного военного присутствия в Ливии", - добавил он.
Военнослужащие Ливийской национальной армии
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