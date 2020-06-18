https://ria.ru/20200618/1573134390.html
США хотят закрепить свое военное присутствие в Ливии, заявил источник
США задумываются о закреплении своего постоянного военного присутствия в Ливии, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:10
2020-06-18T16:10
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны сша, ливия, сша, в мире