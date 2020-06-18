Проект "Найди меня, мама" победил на конкурсе "Герои пера"

МОСКВА, 18 июн, - РИА Новости. Благотворительный проект "Найди меня, мама", инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева, стал победителем ежегодного конкурса "Герои пера"-2020 в номинации "За социальное партнерство". В шорт-лист конкурса вошли 47 работ СМИ из 33 городов России, в том числе его финалистами стали победители региональных этапов из Астрахани, Ростова-на-Дону, Челябинска и Дальнего Востока. К участию в конкурсе приглашались СМИ, пишущие на темы социальной ответственности и благотворительности, также благотворительные фонды и волонтерские организации России, известные общественные деятели, журналисты, актеры и музыканты.
Говоря о победе проекта "Найди меня, мама", его куратор, заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Ирина Кедровская отметила:
"Номинация "За социальное партнерство" - самая правильная в случае с проектом "Найди меня, мама". Потому что мы его делаем вместе с партнерами, с которыми мы по-настоящему подружились за это время. Спасибо огромное всем нашим соратникам и организаторам конкурса за нашу общую победу!"
Исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" Дарья Топильская: "Деятельность некоммерческих организаций, возможно, как никогда нуждается в поддержке. Помощь нужна самым разнообразным категориям граждан, а также экологическим проектам, инициативам по охране животных. Средства массовой информации – лучшие проводники этой миссии. Поэтому конкурс "Герои пера" приобрел еще большую актуальность, ведь он объединяет множество региональных СМИ, а значит, у нас есть возможность осветить работу НКО по всей стране".
Конкурс "Герои пера" организован АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" и проводится с 2018 года. Его цель – поощрение СМИ, пишущих на социальную тематику, развитие волонтерства и корпоративной социальной ответственности, популяризация имиджа человека труда и формирование нравственных ориентиров подрастающего поколения.
"Найди меня, мама" - благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева. С 2017 года проект работает также при поддержке Фонда "Измени одну жизнь". Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году проект получил признание как самое социально ответственное СМИ года. В рамках проекта записываются и выкладываются в открытом доступе видеоролики: каждый рассказывает историю одного из воспитанников детских домов со всей России. Цель проекта – помочь детям найти людей, которые готовы стать их семьей или помочь осуществить самую заветную их мечту.