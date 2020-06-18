Проект "Найди меня, мама" победил на конкурсе "Герои пера"

- благотворительный проект по усыновлению, инициированный МИА "Россия сегодня" и Фондом Николая Расторгуева. С 2017 года проект работает также при поддержке Фонда "Измени одну жизнь". Проект представляет собой базу видеоанкет и направлен на популяризацию усыновления и приема в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году проект получил признание как самое социально ответственное СМИ года. В рамках проекта записываются и выкладываются в открытом доступе видеоролики: каждый рассказывает историю одного из воспитанников детских домов со всей России. Цель проекта – помочь детям найти людей, которые готовы стать их семьей или помочь осуществить самую заветную их мечту.