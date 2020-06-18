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Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается
Эпидемиологическая ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, несмотря на снятие ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса,... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:47
распространение нового коронавируса
сергей собянин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается

16:07 18.06.2020 (обновлено: 16:47 18.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия фонтанов на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, несмотря на снятие ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы каждый день и каждую неделю смотрим за развитием ситуации. Должен сказать, что несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается", - заявил Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".

Он уточнил, что за последнюю неделю ситуация улучшилась на 25-30% по всем основным показателям - это и доля вновь выявленных заболевших коронавирусом, и количество госпитализаций, и число заболеваний пневмонией.
"По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытие, снятие тех или иных ограничений, движется в положительную сторону", - указал мэр столицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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