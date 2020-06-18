Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается, несмотря на снятие ограничительных мер, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы каждый день и каждую неделю смотрим за развитием ситуации. Должен сказать, что несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается", - заявил Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
Он уточнил, что за последнюю неделю ситуация улучшилась на 25-30% по всем основным показателям - это и доля вновь выявленных заболевших коронавирусом, и количество госпитализаций, и число заболеваний пневмонией.
"По всем показателям без исключения Москва, несмотря на открытие, снятие тех или иных ограничений, движется в положительную сторону", - указал мэр столицы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.