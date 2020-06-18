Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве каждую неделю улучшается

"Мы каждый день и каждую неделю смотрим за развитием ситуации. Должен сказать, что несмотря на такое увеличение количества людей на улицах, на дорогах, на открытие целого ряда предприятий, ситуация в Москве каждую неделю значительно улучшается", - заявил Собянин в четверг в эфире телеканала "Россия 24".