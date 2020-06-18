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Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19
Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, рассказали, как проходила процедура. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:45
здоровье - общество
общество
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Интересно, это добровольные добровольцы или как обычно солдатиков привлекли...
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РИА Новости
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Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Первым добровольцам ввели опытную вакцину от коронавируса. Кадры Минобороны
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2020-06-18T16:08
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РИА Новости
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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф)

Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от COVID-19

16:08 18.06.2020 (обновлено: 16:45 18.06.2020)
10398
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Добровольцы, которые приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса, рассказали, как проходила процедура.
"Все отлично, обычный укол. Ни боли, ничего не чувствую", — сказал в интервью телеканалу "Звезда" доброволец по имени Кирилл.
Он отметил, что в сегодняшней ситуации важно помогать "чем можешь".
"Попросили стать добровольцем — почему бы не помочь?" — пояснил Кирилл.
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По его словам, ничего героического в участии в испытаниях препарата для профилактики коронавируса нет.
Другой доброволец Михаил отметил, что вакцину ввели "за считанные секунды". Он добавил, что был готов к процедуре "на все сто" — морально и психологически.
Испытания вакцины против коронавируса начались в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Препарат ввели 18 добровольцам, девять из них получили один компонент вакцины, еще девять — другой. Как заявили в ведомстве, первые образцы вакцины могут появиться к осени.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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