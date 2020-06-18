Эксперт оценил снятие ограничений доступа к Telegram

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снятие ограничений доступа к Telegram качественно улучшит работу мессенджера, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков
Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
"Снятие ограничения доступа к Telegram даст качественное улучшение сервиса. Ни для кого не секрет, что все кто хотел пользоваться мессенджером, пользовались через VPN. Тем не менее, любой "посредник" ухудшает качество работы сервиса, поэтому окончание или, как минимум, перемирие в борьбе с самым популярным мессенджером отечественной разработки можно только приветствовать", - сказал эксперт.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.