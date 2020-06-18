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Эксперт оценил снятие ограничений доступа к Telegram
Снятие ограничений доступа к Telegram качественно улучшит работу мессенджера, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:48
арсений поярков
telegram (приложение)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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общество
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_ebddab84aefe0823e9b81aec35d9be26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
арсений поярков, telegram (приложение), госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, общество

Эксперт оценил снятие ограничений доступа к Telegram

16:48 18.06.2020
219
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Снятие ограничений доступа к Telegram качественно улучшит работу мессенджера, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков
Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
"Снятие ограничения доступа к Telegram даст качественное улучшение сервиса. Ни для кого не секрет, что все кто хотел пользоваться мессенджером, пользовались через VPN. Тем не менее, любой "посредник" ухудшает качество работы сервиса, поэтому окончание или, как минимум, перемирие в борьбе с самым популярным мессенджером отечественной разработки можно только приветствовать", - сказал эксперт.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.
Логотип мессенджера Telegram
Вчера, 15:27
Telegram сможет стать площадкой для новых медиа, считает депутат
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Арсений ПоярковTelegram (приложение)Госдума РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииОбщество
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
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