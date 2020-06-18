Эксперт оценил снятие ограничений доступа к Telegram

"Снятие ограничения доступа к Telegram даст качественное улучшение сервиса. Ни для кого не секрет, что все кто хотел пользоваться мессенджером, пользовались через VPN. Тем не менее, любой "посредник" ухудшает качество работы сервиса, поэтому окончание или, как минимум, перемирие в борьбе с самым популярным мессенджером отечественной разработки можно только приветствовать", - сказал эксперт.