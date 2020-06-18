Эксперт объяснил отмену блокировки Telegram

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение Роскомнадзора (РКН) о прекращении блокировки мессенджера Telegram может означать достижение сторонами каких-то договоренностей, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
По словам Лифшица, с решением ведомства технически не изменится ничего: Telegram и ранее был доступен для пользователей. "Просто еще одним существующим только на бумаге абсурдом стало меньше. Бессмысленность запрета стала очевидна в последние полгода-год и представителям органов власти, которые открыто вели в запрещенном Telegram официальные штабы по статистике COVID. По сути сейчас просто логически разрешилась юридическая проблема", - считает он.
"Любопытно, что именно на готовность Telegram к содействию по борьбе с экстремизмом делает упор в своем заявлении Роскомнадзор, то есть, видимо, какие-то договоренности были достигнуты", - добавил эксперт.
В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.