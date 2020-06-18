Эксперт объяснил отмену блокировки Telegram

Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

По словам Лифшица, с решением ведомства технически не изменится ничего: Telegram и ранее был доступен для пользователей. "Просто еще одним существующим только на бумаге абсурдом стало меньше. Бессмысленность запрета стала очевидна в последние полгода-год и представителям органов власти, которые открыто вели в запрещенном Telegram официальные штабы по статистике COVID. По сути сейчас просто логически разрешилась юридическая проблема", - считает он.

"Любопытно, что именно на готовность Telegram к содействию по борьбе с экстремизмом делает упор в своем заявлении Роскомнадзор, то есть, видимо, какие-то договоренности были достигнуты", - добавил эксперт.