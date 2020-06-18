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Эксперт объяснил отмену блокировки Telegram
Решение Роскомнадзора (РКН) о прекращении блокировки мессенджера Telegram может означать достижение сторонами каких-то договоренностей, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:05
россия
агентство кибербезопасности
евгений лифшиц
telegram (приложение)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
технологии
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россия
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:286:3132:2048_1400x0_80_0_0_ebddab84aefe0823e9b81aec35d9be26.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, агентство кибербезопасности, евгений лифшиц, telegram (приложение), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, технологии

Эксперт объяснил отмену блокировки Telegram

16:05 18.06.2020
572
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Решение Роскомнадзора (РКН) о прекращении блокировки мессенджера Telegram может означать достижение сторонами каких-то договоренностей, заявил РИА Новости руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.
Ранее в четверг Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
По словам Лифшица, с решением ведомства технически не изменится ничего: Telegram и ранее был доступен для пользователей. "Просто еще одним существующим только на бумаге абсурдом стало меньше. Бессмысленность запрета стала очевидна в последние полгода-год и представителям органов власти, которые открыто вели в запрещенном Telegram официальные штабы по статистике COVID. По сути сейчас просто логически разрешилась юридическая проблема", - считает он.
"Любопытно, что именно на готовность Telegram к содействию по борьбе с экстремизмом делает упор в своем заявлении Роскомнадзор, то есть, видимо, какие-то договоренности были достигнуты", - добавил эксперт.
Логотип мессенджера Telegram
8 июня, 20:51
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В июле 2017 года Роскомнадзор внес Telegram Messenger LLP в реестр организаторов распространения информации. С апреля 2018 года служба начала блокировать Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Вместе с тем, у многих пользователей Telegram продолжил работать.
6121005
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РоссияАгентство кибербезопасностиЕвгений ЛифшицTelegram (приложение)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФТехнологии
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