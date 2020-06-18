https://ria.ru/20200618/1573133688.html
В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона
К продлению западных санкций в отношении крымского региона необходимо относиться философски, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:02
2020-06-18T16:08
григорий иоффе
евросоюз
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий иоффе, евросоюз, сша, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости.
К продлению западных санкций в отношении крымского региона необходимо относиться философски, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе
.
Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз
по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
"Бывают ситуации, когда человек наговорит глупости и потом никак не может остановиться. Аналогичное происходит и с санкциями. Неужели не понятно, что эти санкции приносят больше вреда, чем пользы, самим европейским странам. Уже понятно, что санкции не приносят столь желаемого западными странами ущерба России, но они все не могут остановиться. Относиться к продлению санкций надо философски", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, страны ЕС принимают решение по санкциям с оглядкой на США
.
"Понятно, что без отмашки США было бы странно рассчитывать на прекращение санкционной политики. Но США сейчас не до этого, учитывая нестабильную внутреннюю обстановку, а европейские исполнители и бюрократические структуры выступают в роли статистов и не способны брать ответственность за самостоятельно принимаемые решения", - подчеркнул Иоффе.