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В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона
К продлению западных санкций в отношении крымского региона необходимо относиться философски, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T16:08
григорий иоффе
евросоюз
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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григорий иоффе, евросоюз, сша, в мире

В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона

16:02 18.06.2020 (обновлено: 16:08 18.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. К продлению западных санкций в отношении крымского региона необходимо относиться философски, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
Совет стран ЕС в четверг принял решение продлить на год санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России, - до 23 июня 2021 года. В сообщении отмечается, что Евросоюз по-прежнему не признает присоединение Крыма к России.
"Бывают ситуации, когда человек наговорит глупости и потом никак не может остановиться. Аналогичное происходит и с санкциями. Неужели не понятно, что эти санкции приносят больше вреда, чем пользы, самим европейским странам. Уже понятно, что санкции не приносят столь желаемого западными странами ущерба России, но они все не могут остановиться. Относиться к продлению санкций надо философски", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его мнению, страны ЕС принимают решение по санкциям с оглядкой на США.
"Понятно, что без отмашки США было бы странно рассчитывать на прекращение санкционной политики. Но США сейчас не до этого, учитывая нестабильную внутреннюю обстановку, а европейские исполнители и бюрократические структуры выступают в роли статистов и не способны брать ответственность за самостоятельно принимаемые решения", - подчеркнул Иоффе.
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Григорий ИоффеЕвросоюзСШАВ мире
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