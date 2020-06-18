В Крыму прокомментировали решение ЕС продлить санкции против региона

"Бывают ситуации, когда человек наговорит глупости и потом никак не может остановиться. Аналогичное происходит и с санкциями. Неужели не понятно, что эти санкции приносят больше вреда, чем пользы, самим европейским странам. Уже понятно, что санкции не приносят столь желаемого западными странами ущерба России, но они все не могут остановиться. Относиться к продлению санкций надо философски", - сказал РИА Новости Иоффе.